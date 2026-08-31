    Alcaraz po štvormesačnej pauze s pôsobivým výkonom. Tsitsipas vyradil nasadeného Francúza

    Carlos Alcaraz na US Open 2026.
    Carlos Alcaraz na US Open 2026. (Autor: TASR/AP)
    TASR|31. aug 2026 o 22:03
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    Zdolal v pozícii obhajcu titulu Safiullina.

    Španielskemu tenistovi Carlosovi Alcarazovi vyšiel návrat do singlového súťažného kolotoča po štvormesačnej pauze zavinenej zranením zápastia.

    V 1. kole dvojhry na grandslamovom turnaji US Open zdolal v pozícii obhajcu titulu Rusa Romana Safiullina 6:4, 6:4, 6:4.

    Ďalším súperom nasadenej dvojky bude Portugalčan Jaime Faria.

    Alcaraz pre problémy so zápästím nemohol obhajovať titul na antukovom Roland Garros v Paríži a vynechal aj Wimbledon.

    Na US Open sa vrátil do súťažného diania po boku bývalej svetovej jednotky Američanky Sereny Williamsovej v miešanej štvorhre. 

    Alcaraz: Musím sa dostať do správneho tempa

    „Som rád, že po pauze zavinenej zranením môžem opäť súťažiť a merať si sily s tými najlepšími hráčmi na svete.

    Myslím si, že úroveň mojej hry sa bude s pribúdajúcimi zápasmi zvyšovať. Musím sa dostať do správneho tempa.

    Bol to môj prvý singlový duel po štyroch mesiacoch a veľmi ma teší, ako som ho zvládol," uviedol Španiel v pozápasovom interview. 

    VIDEO: Rozhovor s Alcarazom

    Grék Stefanos Tsitsipas vyradil v New Yorku v úvodnom kole desiateho nasadeného Francúza Arthura Filsa 4:6, 7:6 (3), 6:1, 6:4.

    Rubľov s úspešným obratom

    Grécko bude 19.-20. septembra na antuke v Košiciach súperom Slovenska v dueli 1. svetovej skupiny Davisovho pohára.

    VIDEO: Zostrih zápasu Tsitsipas - Fils

    Úspešný obrat predviedol Rus Andrej Rubľov nasadený ako číslo 23, ktorý zvíťazil nad Fínom Ottom Virtanenom po päťsetovom boji 6:7 (5), 6:7 (0), 6:0, 6:2, 7:6 (10:5). 

    US Open 2026

    Dvojhra mužov - 1. kolo:

    Carlos Alcaraz (Šp.-2) - Roman Safiullin (Rus.) 6:4, 6:4, 6:4

    Andrej Rubľov (Rus.-23) - Otto Virtanen (Fín.) 6:7 (5), 6:7 (0), 6:0, 6:2, 7:6 (5)

    Jurij Rodionov (Rak.) - Giovanni Mpetshi Perricard (Fr.) 7:6 (2), 6:0, 7:6 (4)

    Adrian Mannarino (Fr.) - Thiago Agustin Tirante (Arg.) 4:6, 3:6, 6:3, 6:3, 6:3

    Sebastian Gorzny (USA) - Raphael Collignon (Belg.) 3:6, 6:3, 3:6, 6:3, 7:6 (9)

    Rei Sakamoto (Jap.) - Aleksandar Vukič (Austr.) 6:4, 6:7 (5), 6:4, 3:6, 6:4

    Alex Michelsen (USA) - Federico Cina (Tal.) 6:4, 6:1, 6:0

    Stefanos Tsitsipas (Gr.) - Arthur Fils (Fr.-10) 4:6, 7:6 (3), 6:1, 6:4

    Valentin Vacherot (Mon.-22) - Aleksandar Kovacevic (USA) 6:2, 6:3, 7:5

    Tenis

    Tenis

    Carlos Alcaraz na US Open 2026.
    Carlos Alcaraz na US Open 2026.
    Alcaraz po štvormesačnej pauze s pôsobivým výkonom. Tsitsipas vyradil nasadeného Francúza
    dnes 22:03
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