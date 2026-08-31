Alcaraz po štvormesačnej pauze s pôsobivým výkonom. Tsitsipas vyradil nasadeného Francúza

Španielskemu tenistovi Carlosovi Alcarazovi vyšiel návrat do singlového súťažného kolotoča po štvormesačnej pauze zavinenej zranením zápastia.
V 1. kole dvojhry na grandslamovom turnaji US Open zdolal v pozícii obhajcu titulu Rusa Romana Safiullina 6:4, 6:4, 6:4.
Ďalším súperom nasadenej dvojky bude Portugalčan Jaime Faria.
Alcaraz pre problémy so zápästím nemohol obhajovať titul na antukovom Roland Garros v Paríži a vynechal aj Wimbledon.
Na US Open sa vrátil do súťažného diania po boku bývalej svetovej jednotky Američanky Sereny Williamsovej v miešanej štvorhre.
Alcaraz: Musím sa dostať do správneho tempa
„Som rád, že po pauze zavinenej zranením môžem opäť súťažiť a merať si sily s tými najlepšími hráčmi na svete.
Myslím si, že úroveň mojej hry sa bude s pribúdajúcimi zápasmi zvyšovať. Musím sa dostať do správneho tempa.
Bol to môj prvý singlový duel po štyroch mesiacoch a veľmi ma teší, ako som ho zvládol," uviedol Španiel v pozápasovom interview.
VIDEO: Rozhovor s Alcarazom
Grék Stefanos Tsitsipas vyradil v New Yorku v úvodnom kole desiateho nasadeného Francúza Arthura Filsa 4:6, 7:6 (3), 6:1, 6:4.
Rubľov s úspešným obratom
Grécko bude 19.-20. septembra na antuke v Košiciach súperom Slovenska v dueli 1. svetovej skupiny Davisovho pohára.
VIDEO: Zostrih zápasu Tsitsipas - Fils
Úspešný obrat predviedol Rus Andrej Rubľov nasadený ako číslo 23, ktorý zvíťazil nad Fínom Ottom Virtanenom po päťsetovom boji 6:7 (5), 6:7 (0), 6:0, 6:2, 7:6 (10:5).
US Open 2026
Dvojhra mužov - 1. kolo:
Carlos Alcaraz (Šp.-2) - Roman Safiullin (Rus.) 6:4, 6:4, 6:4
Andrej Rubľov (Rus.-23) - Otto Virtanen (Fín.) 6:7 (5), 6:7 (0), 6:0, 6:2, 7:6 (5)
Jurij Rodionov (Rak.) - Giovanni Mpetshi Perricard (Fr.) 7:6 (2), 6:0, 7:6 (4)
Adrian Mannarino (Fr.) - Thiago Agustin Tirante (Arg.) 4:6, 3:6, 6:3, 6:3, 6:3
Sebastian Gorzny (USA) - Raphael Collignon (Belg.) 3:6, 6:3, 3:6, 6:3, 7:6 (9)
Rei Sakamoto (Jap.) - Aleksandar Vukič (Austr.) 6:4, 6:7 (5), 6:4, 3:6, 6:4
Alex Michelsen (USA) - Federico Cina (Tal.) 6:4, 6:1, 6:0
Stefanos Tsitsipas (Gr.) - Arthur Fils (Fr.-10) 4:6, 7:6 (3), 6:1, 6:4
Valentin Vacherot (Mon.-22) - Aleksandar Kovacevic (USA) 6:2, 6:3, 7:5