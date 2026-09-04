Zverev opäť bojoval v piatich setoch. Nenasadený hráč ho trápil do druhej ráno

Nemecký tenista Alexander Zverev má za sebou druhú päťsetovú bitku na grandslamovom turnaji US Open.
Najvyššie nasadený hráč zdolal nenasadeného Quentina Halysa z Francúzska a postúpil do 3. kola po setoch 6:4, 4:6, 7:6, 6:7 a 6:3.
Zápas trval 4 hodiny 33 minút a skončil sa o 2:15 ráno miestneho času. Dvadsaťdeväťročný hráč, ktorý strávil na kurte v úvodných dvoch zápasoch takmer 10 hodín, sa v ďalšom kole stretne s Čiľanom Alejandrom Tabilom.
„Úprimne povedané, môj výkon bol dosť mizerný, ale vyhral som a to je najdôležitejšie. Síce som strávil na kurte ďalšie štyri a pol hodiny a je 2:15 ráno, ale na to chodím do posilňovne, aby som to zvládol,“ citovala Zvereva agentúra AFP.
VIDEO: Zostrih zápasu Zverev - Halys
Nemec potom poďakoval skalným fanúšikom, ktorí zostali na štadióne až do konca zápasu. „Tých pár tisíc ľudí ktorí zostali, vynahradilo tých pätnásťtisíc, ktorí odišli.“
Jakub Menšík z Česka potreboval dve a pol hodiny a štyri sety na to, aby zdolal rakúskeho kvalifikanta z druhej stovky rebríčka Jurija Rodionova 6:3, 3:6, 6:2 a 6:3 a pri svojej štvrtej účasti na US Open sa tretíkrát dostal medzi 32 najlepších.
Český tenista v New Yorku cez tretie kolo doteraz neprešiel. Teraz ho čaká ďalší pokus proti Learnerovi Tienovi z USA.
US Open 2026
Muži - 2. kolo:
Alexander Zverev (Nem.-1) - Quentin Halys (Fr.) 6:4, 4:6, 7:6, 6:7, 6:3
Jakub Menšík (ČR-17) - Jurij Rodionov (Rak.) 6:3, 3:6, 6:2, 6:3
Flavio Cobolli (Tal.-5) - Tristan Schoolkate (Austr.) 3:6, 6:3, 6:4, 7:5
Learner Tien (USA-14) - Gael Monfils (Fr.) 6:3, 6:4, 6:3
Botic van de Zandschulp (Hol.) - Alex de Minaur (Austr.-6) 6:4, 7:5, 6:2
Dane Sweeny (Austr.) - Lorenzo Musetti (Tal.-13) 3:6, 6:1, 6:2, 6:2
Michael Zheng (USA) - Pu Jün-čchao-kche-tche (Čína) 6:3, 2:6, 6:2, 6:3
Arthur Gea (Fr.-19) - Zachary Svajda (USA) 5:7, 6:3, 6:2, 6:2
Alejandro Tabilo (Čile-25) - Alexei Popyrin (Austr.) 2:6, 7:6, 7:6, 6:2
Alexander Blockx (Belg.-28) - Marco Trungelliti (Arg.) 6:3, 6:2, 3:6, 6:1
Zizou Bergs (Belg.-31) - Jesper De Jong (Hol.) 7:5, 1:6, 6:2, 7:6
Benjamin Bonzi (Fr.) - Ignacio Buse (Peru-32) 6:2, 7:6, 6:0