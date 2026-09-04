Alcaraz valcuje na US Open, dovolil súperovi iba osem gemov. Hral som agresívne, uviedol

Španielsky tenista Carlos Alcaraz sa prebojoval do osemfinále dvojhry na grandslamovom turnaji US Open.
Druhý nasadený obhajca titulu zvíťazil v 3. kole nad Číňanom Wu I-pingom 6:3, 6:4, 6:1. V dueli o postup do štvrťfinále ho čaká domáci Američan Tommy Paul, ktorý vyradil Kazacha Alexandra Bublika po päťsetovom boji 6:4, 3:6, 6:7 (4), 6:1, 6:3.
„Myslím, že dnes som hral v dobrom tempe. Môj super dokáže predvádzať neuveriteľný tenis a mal som čo robiť, aby som dokázal kontrolovať Loptičky z jeho rakety.
V dôležitých momentoch som však hral agresívne," uviedol Alcaraz v pozápasovom interview.
VIDEO: Rozhovor Alcaraza po postupe
Rus Daniil Medvedev, newyorský šampión z roku 2021, zdolal v 3. kole v pozícii nasadenej sedmičky Francúza Arthura Rinderknecha 6:4, 6:4, 6:4.
US Open 2026
Dvojhra mužov - 3. kolo:
Carlos Alcaraz (Šp.-2) - Wu I-ping (Čína) 6:3, 6:4, 6:1
Tommy Paul (USA-20) - Alexander Bublik (Kaz.-15) 6:4, 3:6, 6:7 (4), 6:1, 6:3
Daniil Medvedev (Rus.-7) - Arthur Rinderknech (Fr.-26) 6:4, 6:4, 6:4