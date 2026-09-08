VIDEO: Päťsetové drámy aj presvedčivý Zverev. Objavom US Open je mladý Belgičan

Nemecký tenista Alexander Zverev hladko postúpil do štvrťfinále dvojhry na grandslamovom turnaji US Open.
V pozícii jednotky „pavúka“ si v nočnom osemfinálovom zápase poradil s 21. nasadeným Lucianom Darderim z Talianska v troch setoch 6:2, 6:2 a 7:6 (3).
V dueli o semifinále sa stretne s Holanďanom Boticom van de Zandschulpom, ktorý zdolal Francúza Arthura Geu po päťsetovej bitke 3:6, 6:7 (0), 7:6 (7), 7:6 (3) a 6:4.
Van de Zandschulp čelil mečbalu a do štvrťfinále US Open postúpil po piatich rokoch.
Turnajový debut snov pokračuje pre Alexandra Blockxa, ktorý triumfoval nad Franciscom Cerundolom z Argentíny po štyroch setoch 6:3, 4:6, 7:5, 7:5 a vo veku 21 rokov sa stal prvým Belgičanom, ktorý sa dostal do štvrťfinále podujatia vo Flushing Meadows.
VIDEO: Zostrih zápasu Cerundolo - Blockx
Blockx začal hrať hlavné súťaže grandslamov iba tento rok a jeho maximom bolo doteraz 2. kolo z Roland Garros.
34. hráč rebríčka ho v New Yorku výrazne prekonal, aj keď sa potýkal so zranením rebier. "Úprimne povedané, bol som blízko, aby som vzdal," priznal 193 cm vysoký hráč s tvrdým forhendom.
"Jednoducho som sa zaprel. Myslím, že ak by som tretí set prehral, bolo by veľa pravdepodobné, že by som odstúpil," povedal Blockx, ktorý na turnaji plní úlohu 28. nasadeného hráča.
Ďalej narazí na ruského tenistu Karena Chačanova, ktorý zdolal štrnásteho nasadeného domáceho hráča Learnera Tiena po ďalšom päťsetovom súboji večera 7:5, 4:6, 6:7 (6), 6:1 a 6:4.
US Open 2026
muži - osemfinále:
Alexander Zverev (Nem.-1) - Luciano Darderi (Tal.-21) 6:2, 6:2, 7:6 (3)
Karen Chačanov (Rus.) - Learner Tien (USA-14) 7:5, 4:6, 6:7 (6), 6:1, 6:4
Botic van de Zandschulp (Hol.) - Arthur Gea (Fr.-19) 3:6, 6:7 (0), 7:6 (7), 7:6 (3), 6:4
Alexander Blockx (Belg.-28) - Francisco Cerundolo (Arg.-24) 6:3, 4:6, 7:5, 7:5