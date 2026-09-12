VIDEO: Zverev útočí na druhý grandslam v roku. Vo finále ho vyzve nabudený Shelton

US Open 2026
muži - semifinále:
Alexander Zverev (Nem.-1) - Karen Chačanov (Rus.) 6:3, 7:6 (7), 7:6 (6)
Ben Shelton (USA-8) - Frances Tiafoe (USA-11) 4:6, 6:3, 6:3, 7:5
Nemecký tenista Alexander Zverev a domáci Američan Ben Shelton nastúpia v nedeľu o 20.00 SELČ proti sebe vo finále mužskej dvojhry na grandslamovom US Open.
Zverev si v úvodnom semifinálovom zápase v pozícii turnajovej jednotky poradil s nenasadeným Rusom Karenom Chačanovom v troch setoch 6:3, 7:6 (7), 7:6 (6).
Shelton ako turnajová osmička zdolal v čisto americkom súboji jedenástku „pavúka“ Francesa Tiafoea 4:6, 6:3, 6:3, 7:5.
V úvodnom sete prvého semifinále si hráči držali svoje podanie až do ôsmeho gemu, v ktorom Zverev zlomil súperov servis a následne brejk potvrdil - 6:3.
Chačanov v druhom sete vyrovnal hru, predviedol viacero výborných úderov a dokázal doviesť set až do tajbrejku. Ten mal sľubne rozohratý, no olympijský víťaz z Tokia 2020 zvládol koncovku lepšie, keď otočil skóre z 3:5 na 9:7.
VIDEO: Zostrih zápasu Zverev - Chačanov
Podobne vyrovnanú partiu priniesol aj tretí set. Obaja hráči si strážili svoje podania, pričom sa blysli niekoľkými esami. V tajbrejku Chačanov aktívnou hrou nútil súpera k chybám, vytvoril si náskok 3:0, no ani ten mu nestačil.
Zverev v kritických chvíľach zabral, vývoj tajbrejku otočil a premenil svoj prvý mečbal, keď Chačanov v rozhodujúcej výmene ukončil duel krížnym bekhendom za základnú čiaru.
Zverev vyhral siedmy z desiatich vzájomných duelov s Chačanovom. Tridsaťročný Rus sa napriek semifinálovej prehre posunie v najnovšom vydaní svetového rebríčka do prvej tridsiatky.
Zverev sa prebojoval do finále v New Yorku druhýkrát v kariére, pred šiestimi rokmi nestačil v boji o trofej na Rakúšana Dominica Thiema, hoci vyhral úvodné dva sety.
Zverev verí, že americký sen sa nenaplní
Svetová dvojka útočí na svoj druhý grandslamový titul po triumfe na tohtoročnom Roland Garros.
Dvadsaťdeväťročný Nemec by tak úspešne zavŕšil mimoriadne vydarený rok, keď prvýkrát v kariére postúpil na všetkých podujatiach „veľkej štvorky“ minimálne do semifinále a trikrát sa dostal do finále.
„Niekedy idú veci vaším smerom. V minulosti som sa trápil na najvyššej úrovni na grandslamových turnajoch, viackrát som bol blízko. Možno teraz Boh povedal - toto bude tvoj rok, jednoducho si to užívaj na kurte.
Vychutnávam si tieto veľké zápasy. Už sa neviem dočkať nedele. Bude to neuveriteľne špeciálny duel, epické finále. Ben alebo Frances sú miláčikovia tribún, budú mať podporu publika. Verím, že americký sen sa nenaplní,“ uviedol Zverev v prvom pozápasovom rozhovore.
Shelton je odhodlaný pobiť sa o premiérový titul
Shelton bude v New Yorku bojovať o svoj prvý grandslamový titul. Úvodný set semifinálového duelu sa stal korisťou Tiafoea, ktorý za stavu 4:4 po dvojchybe Sheltona prelomil súperovo podanie.
Na začiatku druhého dejstva nevyužil Shelton vedenie 2:0, no od stavu 3:3 získal tri gemy za sebou. O osude tretieho dejstva rozhodol Sheltonov brejk v piatej hre.
VIDEO: Zostrih zápasu Shelton - Tiafoe
Štvrťfinálový premožiteľ obhajcu titulu Španiela Carlosa Alcaraza ťažil z kvalitného prvého podania a v dôležitých momentoch dokázal aj dobre returnovať.
Vo štvrtom sete si obaja hráči dlho držali servis, koncovka však patrila Sheltonovi, ktorý v dvanástom geme premenil po dvojchybe Tiafoea druhý mečbal.
„Bol to pre mňa veľmi náročný zápas. Frances je ako môj veľký brat, odohral skvelý turnaj. Nie je ľahké hrať pred toľkými celebritami, tenisovými legendami či filmovými hviezdami.
Som však odhodlaný zabojovať o titul, ktorý je mojim veľkým cieľom. Babička založila tenisovú tradíciu v našej rodine, bez nej by som tu teraz nestál. Dúfam, že fanúšikovia ma v nedeľňajšom finále budú mohutne podporovať," uviedol v pozápasovom interview Shelton.
Môže stať prvým americkým víťazom mužského singla na US Open od roku 2003, keď v New Yorku triumfoval Andy Roddick. So Zverevom má nepriaznivú bilanciu 0:5.
Sheltonovi bude vo finále veriť aj bývalý argentínsky tenista Juan Martin del Potro.
Juhoameričan bol posledným neEurópanom, ktorý triumfoval v mužskej dvojhre na podujatiach veľkej štvorky. V newyorskom finále zdolal v roku 2009 Švajčiara Rogera Federera.
„Americký mužský tenis má potenciál na to, aby ukončil európsku nadvládu na grandslamových turnajoch. Už pred semifinálovými zápasmi som hovoril, že Ben Shelton i Frances Tiafoe majú zbrane na to, aby mohli pomýšľať na triumf na tohtoročnom US Open," uviedol pre agentúru AP Del Potro, ktorý vo Flushing Meadows pracuje ako televízny analytik pre latinskoamerické vydanie ESPN.