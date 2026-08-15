Po dobrom úvode sa jeho hra rozpadla. Víťaza US Open zdolal o 16 rokov mladší súper

Chorvátsky veterán Marin Čilič vypadol už v 1. kole dvojhry na turnaji ATP Masters 1000 v Cincinnati. O 16 rokov mladšiemu Španielovi Danielovi Meridovi podľahol po setoch 6:3, 1:6, 1:6.
Víťaz US Open spred dvanástich rokov začal dobre, v šiestom geme získal potrebný brejk a pomerne hladko dotiahol úvodný set do víťazného konca.
Následne sa však jeho hra, ktorá je založená najmä na servise, rozpadla.
Čilič nedokázal poslať na druhú stranu ani 50 percent prvých podaní, čo v dobrej forme hrajúci Španiel využil a povolil mu uhrať už len dva gemy.
S turnajom sa rozlúčil aj Rus Karen Chačanov, ktorého zdolal Američan Aleksandar Kovacevic 5:7, 6:3, 7:6 (2). Talian Lorenzo Sonego si poradil s Číňanom Šang Ťün-čchengom hladko 6:3, 6:3.
ATP Cincinnati 2026
Dvojhra - 1. kolo:
Lorenzo Sonego (Tal.) - Šang Ťün-čcheng (Čína) 6:3, 6:3
Nuno Borges (Portug.) - Thanasi Kokkinakis (Aus.) 5:7, 7:6 (3), 7:6 (4)
Adam Walton (Aus.) - Nicolas Mejia (Kol.) 7:6 (5), 6:0
Michael Zheng (USA) - Fábián Marozsán (Maď.) 3:6, 6:1, 7:6 (1)
Marco Trungelliti (Arg.) - Hamad Medjedovič (Srb.) 7:5, 7:6 (2)
Daniel Merida (Šp.) - Marin Čilič (Chor.) 3:6, 6:1, 6:1
Jaime Faria (Portug.) - Jenson Brooksby (USA) 6:3, 6:2
Aleksandar Kovacevic (USA) - Karen Chačanov (Rus.) 5:7, 6:3, 7:6 (2)