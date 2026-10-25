Taliansky tenista sa konečne dočkal. Po štyroch rokoch získal titul na okruhu ATP

ATP Lyon 2026
Dvojhra - finále:
Lorenzo Musetti (Tal.-6) - Taylor Fritz (USA-2) 6:3, 6:4
Taliansky tenista Lorenzo Musetti vo finále turnaja v Lyone porazil Američana Taylora Fritza 6:3, 6:4 a po štyroch rokoch sa dočkal titulu.
K zisku prvého aj druhému setu stačilo Musettimu získať jeden brejk. Fritz, ktorý až do finále nestratil na turnaji ani set, zaznamenal 28 nevynútených chýb, dvadsaťštyriročný Talian ich urobil len jedenásť.
Musetti sa na okruhu ATP dočkal tretieho titulu, takmer na deň presne po štyroch rokoch. Naposledy uspel v októbri 2022 v Neapole.
Nasledujúcich sedem finálových zápasov vrátane tohtoročného v Hongkongu prehral.