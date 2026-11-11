VIDEO: Sľubný začiatok, trpký koniec. Po druhej prehre je semifinále pre Češku v nedohľadne

Turnaj majsteriek 2026
B-skupina:
Jelina Svitolinová (Ukr.-6) - Karolína Muchová (ČR-7) 3:6, 6:2, 6:2
Česká tenistka Karolína Muchová neuspela na Turnaji majsteriek ani na druhý pokus a po prehre s Ukrajinkou Elinou Svitolinovou 6:3, 2:6, 2:6 sa jej výrazne vzdialila nádej na postup do semifinále.
Siedma nasadená hráčka podľahla turnajovej šestke po dvoch hodinách a dvoch minútach.
Muchová uzavrie svoje účinkovanie v skupine B, v ktorej jej patrí posledné štvrté miesto, zápasom proti Ruske Mirre Andrejevovej.
Tohtoročná wimbledonská finalistka Muchová nenapravila prehru z úvodného zápasu proti Bieloruske Aryne Sabalenkovej, ktorej podľahla 6:7, 5:7. Vzájomnú bilanciu so Svitolinovou si zhoršila na 1:4.
VIDEO: Zostrih zápasu Svitolinová - Muchová
Aby si zachovala nádej na postup, potrebuje Muchová, aby Sabalenková v nasledujúcom zápase zdolala Andrejevovú.
V opačnom prípade definitívne stratí šancu na postup. Zverenkyňa trénera Svena Groenevelda zahrala v stredu iba 18 víťazných úderov, naopak, dopustila sa 39 nevynútených chýb.
Doplatila aj na osem dvojchýb. Muchová pritom vstúpila do zápasu dobre. Po dvoch brejkoch sa v prvom sete ujala vedenia 5:2.
Hoci následne sama prišla o podanie, v deviatej hre opäť prelomila servis Svitolinovej a získala prvý set.
Ukrajinka ukončila set až pri štvrtom setbale dvojchybou a následne si vzala prestávku na ošetrenie.
V druhom sete však Muchová nedokázala udržať úroveň svojej hry a začala robiť výrazné množstvo chýb.
Hoci za stavu 2:1 mala brejkbal, nevyužila ho a následne prehrala aj ďalšie štyri hry. O osude zápasu rozhodol tretí set, v ktorom Muchová opäť nedokázala súperke vziať podanie.
Sama oň prišla už v tretej hre a keď stratila servis aj v siedmom geme, prehrávala už 2:5. Svitolinová následne dotiahla zápas do víťazného konca a na vlastnom podaní premenila prvý mečbal.