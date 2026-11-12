Muchová prehrala aj druhý zápas na Turnaji majsteriek a končí. Priznala, že jej došli sily

Karolínu Muchovú dostihla pri stretnutí na Turnaji majsteriek proti Eline Svitolinovej únava. Finalistka tohtoročného Wimbledonu podľahla ukrajinskej tenistke 6:3, 2:6, 2:6 a neskôr prišla aj o nádej na postup do semifinále.
V rozhovore pre Radiožurnál Šport povedala, že sa na nej už premietol náročný program z doterajšej sezóny. Tridsaťročná Muchová prehrala v Indian Wells so Svitolinovou po viac ako dvoch hodinách.
Hoci získala prvý set, z tempa ju neskôr vyviedla zdravotná prestávka Ukrajinky pred štartom druhej sady. Do ideálneho rytmu sa už česká hráčka nevrátila. Doplatila tiež na 39 nevynútených chýb.
"Urobila takticky dobre, že si vzala pauzu po prvom sete, ktorá trvala päť až osem minút. Možno som to mala zobrať skúsenejšie, možno som sa mala skôr hýbať. Myslím, že som si potom už takmer prehrala hneď prvý gem.
Vyviedlo ma to trochu z rytmu a ona sa naopak do duelu zase dostala. Z jej strany to bola super taktická hra. Možno som si prestávku mala vziať tiež na konci druhého setu," povedala Muchová.
VIDEO: Zostrih zápasu Svitolinová - Muchová
Muchová zažíva prelomovú sezónu
Zverenkyňa trénera Svena Groenevelda prehrala v Indian Wells aj druhý duel, v prvom nestačila na Arynu Sabalenkovú 0:2 na sety. Po tom, čo Bieloruska prehrala s Mirrou Andrejevovou z Ruska 4:6, 0:6, prišla Muchová definitívne o šancu na postup.
"Tu sú všetky súboje jednoducho veľmi vyrovnané a kto to stiahne na svoju stranu, tak vyhráva," citoval Muchovú web Tenisový svet. Odmietla, že by ju počas stretnutia limitovalo zápästie. "Bol to váš subjektívny pocit," uviedla.
Češka sa na Turnaj majsteriek kvalifikovala po úspešnej sezóne, v ktorej vyhrala 43 zápasov a posunula sa vo svetovom rebríčku na siedme miesto. Popri finálovej účasti na Wimbledone vyhrala turnaje v Dauhe a Bad Homburgu.
Potrebujem zregenerovať
"Nechávala som to plynúť. Predsa len som bola po Wimbledone na operácii. Vlastne ani neviem, ako sa mi podarilo hrať na US Open. Nemala som žiadnu pauzu. Potrebujem trochu zregenerovať a nabrať sily, lebo cítim, že ich mám na kurte málo. Cítim, že už nemám z čoho brať," poznamenala Muchová.
Olomoucká rodáčka hrá Turnaj majsteriek prvýkrát. Medzi osem najlepších tenistiek sa kvalifikovala tiež pred tromi rokmi, vtedy sa však odhlásila pre zranenie zápästia. Prestížne podujatie ukončí v piatok 13. novembra proti Andrejevovej, ktorá už má istý postup.
"Popravde som nad tým ešte nerozmýšľala. Ťažko povedať, ale asi do toho pôjdem ako do každého duelu. Budem sa snažiť zregenerovať a potom predviesť čo najlepší výkon," doplnila Muchová.