    Aj druhá česká tenistka má istý Turnaj majsteriek v dvojhre. V štvorhre bude svetová jednotka

    Karolína Muchová.
    Karolína Muchová. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|21. okt 2026 o 16:07
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    Doplnila osmičku singlistiek na záverečné podujatie sezóny.

    Karolína Muchová má rovnako ako Linda Nosková istú účasť na Turnaji majsteriek. Rozhodlo o tom stredajšie skrečovanie Ukrajinky Marty Kosťukovej v zápase 2. kola turnaja v Ning-po proti Ruske Jekaterine Alexandrovovej za stavu 4:6.

    Tridsaťročná Muchová tak doplnila osmičku singlistiek na záverečné podujatie sezóny, ktoré sa uskutoční od 8. do 15. novembra v Indian Wells. 

    Tohtoročná wimbledonská finalistka Muchová sa na Turnaj majsteriek kvalifikovala druhýkrát. 

    Pred tromi rokmi napokon v Cancúne nenastúpila pre zranenie zápästia. Vo štvorhre sa v Indian Wells predstaví aj svetová deblová jednotka Kateřina Siniaková.

    Muchová tento rok okrem finálovej účasti vo Wimbledone získala aj dva tituly. Vo februári triumfovala na turnaji WTA 1000 v Dauhe a následne uspela v júni na trávnatom povrchu v Bad Homburgu. Celkovo v tejto sezóne vyhrala 43 zápasov. V rebríčku WTA jej patrí siedme miesto.

    Okrem Kosťukovej mohla Muchovú v posledných týždňoch pripraviť o účasť na Turnaji majsteriek ešte Poľka Iga Swiateková. 

    Ani šesťnásobná grandslamová šampiónka však neuspela. Minulý týždeň vypadla vo Wu-chane v semifinále a z turnaja v Ning-po odstúpila pre zranenie stehna.

    Nosková a Muchová svojím postupom na Turnaj majsteriek predĺžili úspešnú sériu českých tenistiek. 

    Vo dvojhre malo Česko zastúpenie na finálovom turnaji WTA Tour v 13 z posledných 15 ročníkov.

    V Indian Wells si vo dvojhre zahrajú aj Jelena Rybakinová z Kazachstanu, Bieloruska Aryna Sabalenková, Američanky Coco Gauffová a Jessica Pegulová, Ruska Mirra Andrejevová a Ukrajinka Elina Svitolinová.

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