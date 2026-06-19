    Nadával v televíznom interview. Francúzsky tenista dostal vysokú pokutu

    Corentin Moutet
    Corentin Moutet (Autor: TASR/PA via AP)
    TASR|19. jún 2026 o 17:51
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    Reportérka sa za jeho správanie musela ospravedlniť divákom.

    Francúzsky tenista Corentin Moutet dostal pokutu 40 000 amerických dolárov (34 900 eur) eur za nešportové správanie a vulgarizmy po víťaznom zápase s krajanom Giovannim Mpetshim Perricardom na trávnatom turnaji ATP v londýnskom Queen's Clube.

    V televíznom interview pre BBC až sedemkrát použil výraz „F...“ a reportérka Jenny Drummondová sa musela ospravedlniť divákom.

    Keď sa Mouteta spýtala na mečbal, ktorý Perricard odvrátil esom, 36. hráč svetového rebríčka ATP poznamenal: „Keď mi dal podanie na telo s rýchlosťou cez 200 km/h, povedal som si F...!“.

    Drummondová ho následne upozornila, aby nepoužíval „F-bomby“, na čo Moutet reagoval: „F*** f*** f***!“. Drummondová odpovedala „No, no, no“ a ospravedlnila sa za vulgarizmy, keďže prenos sledovali pred klubovňou v Queense aj deti.

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