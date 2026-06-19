Nadával v televíznom interview. Francúzsky tenista dostal vysokú pokutu

Francúzsky tenista Corentin Moutet dostal pokutu 40 000 amerických dolárov (34 900 eur) eur za nešportové správanie a vulgarizmy po víťaznom zápase s krajanom Giovannim Mpetshim Perricardom na trávnatom turnaji ATP v londýnskom Queen's Clube.
V televíznom interview pre BBC až sedemkrát použil výraz „F...“ a reportérka Jenny Drummondová sa musela ospravedlniť divákom.
Keď sa Mouteta spýtala na mečbal, ktorý Perricard odvrátil esom, 36. hráč svetového rebríčka ATP poznamenal: „Keď mi dal podanie na telo s rýchlosťou cez 200 km/h, povedal som si F...!“.
Drummondová ho následne upozornila, aby nepoužíval „F-bomby“, na čo Moutet reagoval: „F*** f*** f***!“. Drummondová odpovedala „No, no, no“ a ospravedlnila sa za vulgarizmy, keďže prenos sledovali pred klubovňou v Queense aj deti.