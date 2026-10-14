    Svojou šou bavil divákov desaťročia. Legendárny Francúz oficiálne ukončil kariéru

    Gael Monfils
    Gael Monfils (Autor: TASR/AP)
    TASR|14. okt 2026 o 13:16
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    Vo svetovom rebríčku bol najvyššie na šiestej pozícii.

    Medzinárodná agentúra pre tenisovú integritu (ITIA) uviedla, že k 5. októbru oficiálne ukončil svoju hráčsku kariéru Francúz Gael Monfils.

    Štyridsaťročný Monfils už dávnejšie avizoval, že aktuálna sezóna bude jeho poslednou na okruhu, ale všeobecne sa rátalo ešte s vystúpeniami na domácich turnajoch v Lyone a Paríži.

    ITIA informovala, že Francúz je už na zozname neaktívnych hráčov, čo znamená, že najbližších šesť mesiacov sa nemôže zúčastniť na súťažnom podujatí.

    Monfils vyhral 13 turnajov na okruhu ATP, na grandslamoch bolo jeho maximom semifinále na Roland Garros (2008) a US Open (2016).

    Vo svetovom rebríčku bol najvyššie na šiestej pozícii. Už dávnejšie oznámil svoje ďalšie kariérne kroky, pracovať bude vo finančnom sektore. Informovala o tom agentúra AFP.

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