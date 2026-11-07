Po rokoch na kurtoch prichádza nová výzva. Bývalá hviezda povedie francúzsky tím

Tenista Gaël Monfils sa po ukončení hráčskej kariéry stane kapitánom francúzskeho daviscupového tímu.
Štyridsaťročný bývalý hráč elitnej svetovej desiatky, ktorý sa tento týždeň počas turnaja Masters v Paríži oficiálne rozlúčil s fanúšikmi po 22 rokoch na okruhu ATP Tour, vo funkcii nahradí Paula-Henriho Mathieua.
O jeho vymenovaní v sobotu informoval Francúzsky tenisový zväz. „Stať sa kapitánom francúzskeho tímu je pre mňa obrovská česť. Tento modrý dres pre mňa znamená nesmierne veľa.
Chcem vybudovať skutočný tímový projekt a naštartovať takú dynamiku, ktorá nám umožní spoločne bojovať o tituly a získavať ich,“ uviedol Monfils.
Veľký prínos pre francúzsku reprezentáciu očakáva od Monfilsa aj predseda zväzu Gilles Moretton. „Sme presvedčení, že jeho nákazlivá energia a nadšenie budú cenným prínosom pri napĺňaní ambícií francúzskeho tenisu,“ uviedol vo vyhlásení.
Francúzsko vyhralo Davisov pohár desaťkrát. Naposledy sa však zo zisku trofeje tešilo v roku 2017. Tento rok sa tímu nepodarilo kvalifikovať na záverečný turnaj v Bologni.
Monfils už pred začiatkom sezóny oznámil, že bude jeho poslednou, a plánoval ju poňať ako rozlúčkové turné.
Kariéru však napokon ukončil potichu, keď sa 5. októbra nechal vyradiť zo zoznamu aktívnych hráčov vedeného antidopingovými orgánmi.
Svoju účasť na ďalších plánovaných turnajoch vrátane parížskeho Masters zrušil. Neskôr vysvetlil, že sa tak rozhodol z osobných dôvodov po rozpade manželstva s tenistkou Elinou Svitolinovou.