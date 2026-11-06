Slovenský tenista si zahrá v Bratislave finále. Hráme veľmi dobre, vraví

Slovenský tenista Miloš Karol spolu s Čechom Andrewom Paulsonom postúpili do finále štvorhry na bratislavskom challengeri J&T Banka Slovak Open.
V semifinále si poradili s českou dvojicou Matej Vocel, Michael Vrbenský 6:2, 7:5. V priebehu turnaja nestratili zatiaľ ani set.
V súboji o piaty spoločný deblový titul nastúpia v sobotu proti holandsko-americkej dvojici Jean-Julien Rojer, Theodore Winegar.
„Zatiaľ hráme naozaj veľmi dobre. Myslím si, že musíme byť spokojní s našimi výkonmi hneď od prvého kola.
Je to s každým zápasom lepšie, stupňujeme to, čo je dobrý znak, dobrý prísľub pred finále.
Dobre sa poznáme, hráme spolu nejaký čas a darí sa nám spolu v podstate od začiatku spolupráce, takže je to naozaj dobré. Som veľmi rád, že to aj pred domácimi fanúšikmi takto ide," povedal Karol pre oficiálnu webovú stránku turnaja.
Chorvátsky tenista Matej Dodig sa stal prvým semifinalistom dvojhry na bratislavskom challengeri J&T Banka Slovak Open.
Vo štvrťfinále zdolal Srba Lasla Djereho 6:4, 6:4. V dueli o postup do finále nastúpi v sobotu proti Švajčiarovi Jeromeovi Kymovi, ktorý vyradil deviateho nasadeného Američana Nishesha Basavareddyho 6:4, 6:4.
Slovak Open 2026
Dvojhra - štvrťfinále:
Jerome Kym (Švajč.) - Nishesh Basavareddy (USA-9) 6:4, 6:4
Matej Dodig (Chor.) - Laslo Djere (Srb.) 6:4, 6:4