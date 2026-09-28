    Šramková prehrala s Britkou, ktorá je o šesťsto miest nižšie. Neuspela ani ďalšia Slovenka

    Slovenská tenistka Rebecca Šramková na turnaji WTA v Nottinghame.
    Slovenská tenistka Rebecca Šramková na turnaji WTA v Nottinghame. (Autor: REUTERS)
    TASR|28. sep 2026 o 13:05
    ShareTweet0

    V kvalifikácii bola nasadená ako desiatka.

    Slovenské tenistky Rebecca Šramková a Tereza Mihalíková sa nepredstavia v hlavnej súťaži tenisového turnaja WTA 1000 v Pekingu. Obe vypadli v 1. kole kvalifikácie.

    Šramková bola v kvalifikácii nasadená ako desiatka, no nad jej sily bola nenasadená Britka Jodie Burrageová, ktorá zvíťazila dvakrát 6:4. Burrageová pritom figuruje na 752. mieste, teda o viac ako šesťsto miest nižšie ako Šramková.

    Mihalíková z pozície nenasadenej hráčky nestačila na domácu dvadsaťtrojku pavúka Š' Chan 0:6, 2:6.

    WTA Peking

    ženy - dvojhra, kvalifikácia - 1. kolo:

    Jodie Burrageová (V. Brit.) - Rebecca Šramková (SR-10) 6:4, 6:4

    Š' Chan (Čína-23) - Tereza Mihalíková (SR) 6:0, 6:2

    Tenis

    Tenis

    Slovenská tenistka Rebecca Šramková na turnaji WTA v Nottinghame.
    Slovenská tenistka Rebecca Šramková na turnaji WTA v Nottinghame.
    Šramková prehrala s Britkou, ktorá je o šesťsto miest nižšie. Neuspela ani ďalšia Slovenka
    dnes 13:05
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Šramková prehrala s Britkou, ktorá je o šesťsto miest nižšie. Neuspela ani ďalšia Slovenka