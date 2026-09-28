Šramková prehrala s Britkou, ktorá je o šesťsto miest nižšie. Neuspela ani ďalšia Slovenka

Slovenské tenistky Rebecca Šramková a Tereza Mihalíková sa nepredstavia v hlavnej súťaži tenisového turnaja WTA 1000 v Pekingu. Obe vypadli v 1. kole kvalifikácie.
Šramková bola v kvalifikácii nasadená ako desiatka, no nad jej sily bola nenasadená Britka Jodie Burrageová, ktorá zvíťazila dvakrát 6:4. Burrageová pritom figuruje na 752. mieste, teda o viac ako šesťsto miest nižšie ako Šramková.
Mihalíková z pozície nenasadenej hráčky nestačila na domácu dvadsaťtrojku pavúka Š' Chan 0:6, 2:6.
WTA Peking
ženy - dvojhra, kvalifikácia - 1. kolo:
Jodie Burrageová (V. Brit.) - Rebecca Šramková (SR-10) 6:4, 6:4
Š' Chan (Čína-23) - Tereza Mihalíková (SR) 6:0, 6:2