Trpký koniec Mihalíkovej boja o Turnaj majsteriek. Namiesto postupu schytala kanára

WTA Tokio 2026
Štvorhra žien - semifinále:
Tereza Mihalíková, Olivia Nichollsová (SR/ V. Brit.) - Sara Erraniová, Jasmine Paoliniová (Tal.) 4:6, 0:6
Slovenská tenistka Tereza Mihalíková sa s Britkou Oliviou Nichollsovou nepredstavia na koncoročnom MS WTA Tour v americkom Indian Wells (8. - 15. novembra) vo štvorhre.
Rozhodla o tom semifinálová prehra 4:6 a 0:6 s talianskou dvojicou Sara Erraniová, Jasmine Paoliniová na turnaji WTA 500 v Tokiu.
Mihalíková s Nichollsovou bojovali so svojimi semifinálovými súpermi o zostávajú miestenku na tohtoročnom Finals.
V onlajn vydaní svetového rebríčka WTA bol medzi nimi pred semifinálovým duelom rozdiel 42 bodov. V aktuálnom kalendárnom roku prehrali s Erraniovou a Paoliniovou tretie stretnutie po sebe.
Na podujatie v Indian Wells sa kvalifikovalo osem rebríčkovo najvyššie postavených párov, pre zranenie vypadla z tohto zoznamu srbsko-kazašská dvojica Aleksandra Kruničová, Anna Danilinová, ktorá figuruje momentálne na tretej pozícii.
Mihalíková s Nichollsovou hrali o vôbec premiérovú účasť na tomto type podujatia.