    Trpký koniec Mihalíkovej boja o Turnaj majsteriek. Namiesto postupu schytala kanára

    Slovenská tenistka Tereza Mihalíková s Britkou Oliviou Nichollsovou.
    Slovenská tenistka Tereza Mihalíková s Britkou Oliviou Nichollsovou. (Autor: REUTERS)
    Sportnet|31. okt 2026 o 11:45 (aktualizované 31. okt 2026 o 12:14)
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    Sara Erraniová a Jasmine Paoliniová zdolali slovensko-britský pár aj tretí raz v sezóne.

    WTA Tokio 2026

    Štvorhra žien - semifinále:

    Tereza Mihalíková, Olivia Nichollsová (SR/ V. Brit.) - Sara Erraniová, Jasmine Paoliniová (Tal.) 4:6, 0:6

    Slovenská tenistka Tereza Mihalíková sa s Britkou Oliviou Nichollsovou nepredstavia na koncoročnom MS WTA Tour v americkom Indian Wells (8. - 15. novembra) vo štvorhre.

    Rozhodla o tom semifinálová prehra 4:6 a 0:6 s talianskou dvojicou Sara Erraniová, Jasmine Paoliniová na turnaji WTA 500 v Tokiu.

    Mihalíková s Nichollsovou bojovali so svojimi semifinálovými súpermi o zostávajú miestenku na tohtoročnom Finals.

    V onlajn vydaní svetového rebríčka WTA bol medzi nimi pred semifinálovým duelom rozdiel 42 bodov. V aktuálnom kalendárnom roku prehrali s Erraniovou a Paoliniovou tretie stretnutie po sebe.

    Na podujatie v Indian Wells sa kvalifikovalo osem rebríčkovo najvyššie postavených párov, pre zranenie vypadla z tohto zoznamu srbsko-kazašská dvojica Aleksandra Kruničová, Anna Danilinová, ktorá figuruje momentálne na tretej pozícii.

    Mihalíková s Nichollsovou hrali o vôbec premiérovú účasť na tomto type podujatia.

    Tenis

    Tenis

    Slovenská tenistka Tereza Mihalíková s Britkou Oliviou Nichollsovou.
    Slovenská tenistka Tereza Mihalíková s Britkou Oliviou Nichollsovou.
    Trpký koniec Mihalíkovej boja o Turnaj majsteriek. Namiesto postupu schytala kanára
    dnes 11:45
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