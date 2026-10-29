Mihalíková má na dosah veľký míľnik. Od Turnaja majsteriek ju delí jedna výhra

WTA Tokio 2026
Štvorhra žien - štvrťfinále:
Tereza Mihalíková, Olivia Nichollsová (SR/ V. Brit.) - Ingrid Neelová, Giuliana Olmosová (Est./ Mex.) 6:2, 6:4
Slovenská tenistka Tereza Mihalíková je veľmi blízko k tomu, aby sa premiérovo predstavila na prestížnom Turnaji majsteriek.
S britskou deblovou partnerkou Oliviou Nichollsovou postúpili na turnaji WTA 500 v Tokiu už do semifinále, keď si s estónsko-mexickou dvojicou Ingrid Neelová a Giuliana Olmosová poradili hladko 6:2, 6:4.
Pri svojom úvodnom podaní čelili pri zhode brejkbalu, no následne už súperkám nedopriali ani jednu možnosť na zisk ich servisu.
Naopak, samé premenili tri z desiatich brejkbalov a v prvom vzájomnom dueli potvrdili svoje kvality. Po 82 minútach ukončila Nichollsová zápas trochu šťastným volejom zahraným na bočnú čiaru.
V rebríčku Race sa slovensko-britský pár opäť dostal na posledné postupové ôsme miesto, no ešte ho nemá isté. V hre sú totiž aj olympijské šampiónky z Paríža 2024 Sara Erraniová a Jasmine Paoliniová.
Mihalíková s Nichollsovou majú v boji o WTA Finals dva mečbaly.
Miestenku im môžu zabezpečiť Američanka Asia Muhammadová s Číňankou Shuai Zhang, pokiaľ by v piatkovom štvrťfinále (3.00 h) zdolali Talianky.
Ak Erraniová s Paoliniovou zápas zvládnu, v semifinále zabojujú v priamom súboji o miestenku v Indian Wells proti Mihalíkovej s Nichollsovou.
V tejto sezóne sa v oboch vzájomných dueloch tešili z výhry Talianky. Naposledy pred dvoma týždňami uspeli vo Wuchane po setoch 4:6, 6:2, 10:5.