    Mihalíková má na dosah veľký míľnik. Od Turnaja majsteriek ju delí jedna výhra

    Slovenská tenistka Tereza Mihalíková s Britkou Oliviou Nichollsovou.
    Slovenská tenistka Tereza Mihalíková s Britkou Oliviou Nichollsovou. (Autor: REUTERS)
    Sportnet|29. okt 2026 o 05:35
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    Tereza Mihalíková si v Tokiu zahrá v semifinále.

    WTA Tokio 2026

    Štvorhra žien - štvrťfinále:

    Tereza Mihalíková, Olivia Nichollsová (SR/ V. Brit.) - Ingrid Neelová, Giuliana Olmosová (Est./ Mex.) 6:2, 6:4

    Slovenská tenistka Tereza Mihalíková je veľmi blízko k tomu, aby sa premiérovo predstavila na prestížnom Turnaji majsteriek.

    S britskou deblovou partnerkou Oliviou Nichollsovou postúpili na turnaji WTA 500 v Tokiu už do semifinále, keď si s estónsko-mexickou dvojicou Ingrid Neelová a Giuliana Olmosová poradili hladko 6:2, 6:4.

    Pri svojom úvodnom podaní čelili pri zhode brejkbalu, no následne už súperkám nedopriali ani jednu možnosť na zisk ich servisu. 

    Naopak, samé premenili tri z desiatich brejkbalov a v prvom vzájomnom dueli potvrdili svoje kvality. Po 82 minútach ukončila Nichollsová zápas trochu šťastným volejom zahraným na bočnú čiaru. 

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    V rebríčku Race sa slovensko-britský pár opäť dostal na posledné postupové ôsme miesto, no ešte ho nemá isté. V hre sú totiž aj olympijské šampiónky z Paríža 2024 Sara Erraniová a Jasmine Paoliniová. 

    Mihalíková s Nichollsovou majú v boji o WTA Finals dva mečbaly. 

    Miestenku im môžu zabezpečiť Američanka Asia Muhammadová s Číňankou Shuai Zhang, pokiaľ by v piatkovom štvrťfinále (3.00 h) zdolali Talianky.

    Ak Erraniová s Paoliniovou zápas zvládnu, v semifinále zabojujú v priamom súboji o miestenku v Indian Wells proti Mihalíkovej s Nichollsovou.

    V tejto sezóne sa v oboch vzájomných dueloch tešili z výhry Talianky. Naposledy pred dvoma týždňami uspeli vo Wuchane po setoch 4:6, 6:2, 10:5.

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