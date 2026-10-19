Slovenka neuspela spolu s Britkou už v úvodnom kole štvorhry. Nezískali ani set

Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nichollsovou neuspeli v úvodnom kole štvorhry na turnaji WTA 500 v čínskom Ning-po.
Britsko-talianskemu páru Maia Lumsdenová, Maria Kozyrevová podľahli 4:6, 5:7.
Podľahli britsko-talianskemu páru Maia Lumsdenová, Maria Kozyrevová.
Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nichollsovou neuspeli v úvodnom kole štvorhry na turnaji WTA 500 v čínskom Ning-po.
Britsko-talianskemu páru Maia Lumsdenová, Maria Kozyrevová podľahli 4:6, 5:7.