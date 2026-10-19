    Slovenka neuspela spolu s Britkou už v úvodnom kole štvorhry. Nezískali ani set

    Slovenská tenistka Tereza Mihalíková.
    Slovenská tenistka Tereza Mihalíková. (Autor: Slovenský tenisový zväz)
    TASR|19. okt 2026 o 11:01
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    Podľahli britsko-talianskemu páru Maia Lumsdenová, Maria Kozyrevová.

    Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nichollsovou neuspeli v úvodnom kole štvorhry na turnaji WTA 500 v čínskom Ning-po.

    Britsko-talianskemu páru Maia Lumsdenová, Maria Kozyrevová podľahli 4:6, 5:7.

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