    Mihalíková s Britkou vyradili nasadené trojky. V Tokiu postúpili do štvrťfinále

    Tereza Mihalíková a Olivia Nichollsová.
    Tereza Mihalíková a Olivia Nichollsová. (Autor: Slovenský tenisový zväz)
    TASR|27. okt 2026 o 08:27
    ShareTweet0

    V boji o semifinále nastúpia proti estónsko-mexickej dvojici Ingrid Neelová, Giuliana Olmosová.

    WTA Tokio 2026

    Štvorhra žien - osemfinále:

    Tereza Mihalíková, Olivia Nichollsová (SR/V. Brit.) - Erin Routliffeová, Aldila Sutjiadiová (N. Zél./Indon.-3) 6:2, 6:3

    Slovenská tenistka Tereza Mihalíková postúpila spolu s Britkou Oliviou Nichollsovou do štvrťfinále štvorhry na turnaji WTA 500 v Tokiu.

    V osemfinálovom stretnutí zdolali tretí nasadený pár Erin Routliffeová a Aldila Sutjiadiová v dvoch setoch 6:2, 6:3.

    V boji o semifinále nastúpia proti estónsko-mexickej dvojici Ingrid Neelová, Giuliana Olmosová.

    Tenis

    Tenis

    Mia Pohánková.
    Mia Pohánková.
    Pohánková nedala Češke žiadnu šancu. V Tokiu postúpila do ďalšieho kola
    dnes 10:40
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Mihalíková s Britkou vyradili nasadené trojky. V Tokiu postúpili do štvrťfinále