Mihalíková s Britkou vyradili nasadené trojky. V Tokiu postúpili do štvrťfinále

WTA Tokio 2026
Štvorhra žien - osemfinále:
Tereza Mihalíková, Olivia Nichollsová (SR/V. Brit.) - Erin Routliffeová, Aldila Sutjiadiová (N. Zél./Indon.-3) 6:2, 6:3
Slovenská tenistka Tereza Mihalíková postúpila spolu s Britkou Oliviou Nichollsovou do štvrťfinále štvorhry na turnaji WTA 500 v Tokiu.
V osemfinálovom stretnutí zdolali tretí nasadený pár Erin Routliffeová a Aldila Sutjiadiová v dvoch setoch 6:2, 6:3.
V boji o semifinále nastúpia proti estónsko-mexickej dvojici Ingrid Neelová, Giuliana Olmosová.