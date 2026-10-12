    Po týždni zdolali rovnaké súperky. Mihalíková s Britkou vo Wu-chane zvládli prvý zápas

    Tereza Mihalíková a Olivia Nichollsová.
    Tereza Mihalíková a Olivia Nichollsová. (Autor: Slovenský tenisový zväz)
    TASR|12. okt 2026 o 16:25
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    Taiwansko-japonskú dvojicu zdolali v troch setoch.

    Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nichollsovou postúpili do 2. kola štvorhry na turnaji WTA 1000 v čínskom Wu-chane.

    V úvodnom kole zdolali taiwansko-japonskú dvojicu Čan Chao-čching, Miju Katová za 91 minút 6:3, 2:6, 10:8.

    O postup do štvrťfinále zabojujú proti víťazkám súboja medzi ôsmym nasadeným talianskym párom Sara Erraniová, Jasmine Paoliniová a kanadsko-austrálskou dvojicou Leylah Fernandezová, Talia Gibsonová.

    Mihalíková s Nichollsovou zdolali rovnaké súperky aj minulý týždeň na turnaji v Pekingu, kde v úvodnom kole zvíťazili 7:5, 6:2.

    Vo Wu-chane tak nadviazali na úspešné vystúpenie z vlaňajšieho ročníka, v ktorom sa prebojovali až do semifinále. V roku 2024 si na tomto podujatí zahrali vo štvrťfinále.

    Tenis

    Tenis

    Tereza Mihalíková a Olivia Nichollsová.
    Tereza Mihalíková a Olivia Nichollsová.
    Po týždni zdolali rovnaké súperky. Mihalíková s Britkou vo Wu-chane zvládli prvý zápas
    dnes 16:25
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