Willamsovú vyradili po ľahkom priebehu. Mihalíková s Britkou zabojujú o ďalší titul na tráve

WTA Bad Homburg 2026
Štvorhra žien - štvrťfinále:
Tereza Mihalíková, Olivia Nichollsová (SR/V.Brit.-2) - Alexandra Ealová, Venus Williamsová (Fil./USA) 6:3, 6:2
Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nichollsovou postúpili už do semifinále štvorhry na trávnatom turnaji WTA v nemeckom Bad Homburgu.
Vo štvrťfinále si ako nasadené dvojky poradili s filipínsko-americkou dvojicou Alexandra Ealová, Venus Williamsová hladko 6:3, 6:2.
Pre Mihalíkovú s Nichollsovou je podujatie generálkou na grandslamový Wimbledon.