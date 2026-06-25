    Willamsovú vyradili po ľahkom priebehu. Mihalíková s Britkou zabojujú o ďalší titul na tráve

    Tereza Mihalíková a Olivia Nichollsová.
    Tereza Mihalíková a Olivia Nichollsová. (Autor: Slovenský tenisový zväz)
    TASR|25. jún 2026 o 13:07
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    Nasadené dvojky môžu získať svoj druhý titul za posledné obdobie.

    WTA Bad Homburg 2026

    Štvorhra žien - štvrťfinále:

    Tereza Mihalíková, Olivia Nichollsová (SR/V.Brit.-2) - Alexandra Ealová, Venus Williamsová (Fil./USA) 6:3, 6:2

    Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nichollsovou postúpili už do semifinále štvorhry na trávnatom turnaji WTA v nemeckom Bad Homburgu.

    Vo štvrťfinále si ako nasadené dvojky poradili s filipínsko-americkou dvojicou Alexandra Ealová, Venus Williamsová hladko 6:3, 6:2.

    Pre Mihalíkovú s Nichollsovou je podujatie generálkou na grandslamový Wimbledon.

    Tenis

    Tenis

    Tereza Mihalíková a Olivia Nichollsová.
    Tereza Mihalíková a Olivia Nichollsová.
    Willamsovú vyradili po ľahkom priebehu. Mihalíková s Britkou zabojujú o ďalší titul na tráve
    dnes 13:07
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