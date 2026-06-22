    Mihalíkovú s Britkou nezastavil ani dážď. V Nemecku si zahrajú o postup do semifinále

    Tereza Mihalíková a Olivia Nichollsová.
    Tereza Mihalíková a Olivia Nichollsová. (Autor: Slovenský tenisový zväz)
    TASR|22. jún 2026 o 15:50
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    Ako nasadené dvojky si poradili s čínskou dvojicou.

    WTA Bad Homburg 2026

    štvorhra - 1. kolo:

    Tereza Mihalíková, Olivia Nichollsová (SR/V.Brit.-2) - Sin-jü Ťiang, I-fan Sü (Čína) 6:2, 6:3

    Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nichollsovou postúpili do štvrťfinále štvorhry na trávnatom turnaji WTA v nemeckom Bad Homburgu.

    V úvodnom kole si ako nasadené dvojky poradili s čínskou dvojicou Sin-jü Ťiang, I-fan Sü za 74 minút 6:2, 6:3.

    Duel dohrávali v pondelok po tom, ako ho v nedeľu prerušili pre dážď za stavu 6:2 a 2:0 v druhom sete.

    Mihalíková s Nichollsovou sa v ďalšom kole stretnú s víťazkami duelu, v ktorom nastúpia Američanka Catherine Harrisonová s Austrálčankou Alexandrou Osborneovou proti filipínsko-americkému duu Alexandra Ealová, Venus Williamsová.

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