Mihalíkovú s Britkou nezastavil ani dážď. V Nemecku si zahrajú o postup do semifinále

WTA Bad Homburg 2026
štvorhra - 1. kolo:
Tereza Mihalíková, Olivia Nichollsová (SR/V.Brit.-2) - Sin-jü Ťiang, I-fan Sü (Čína) 6:2, 6:3
Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nichollsovou postúpili do štvrťfinále štvorhry na trávnatom turnaji WTA v nemeckom Bad Homburgu.
V úvodnom kole si ako nasadené dvojky poradili s čínskou dvojicou Sin-jü Ťiang, I-fan Sü za 74 minút 6:2, 6:3.
Duel dohrávali v pondelok po tom, ako ho v nedeľu prerušili pre dážď za stavu 6:2 a 2:0 v druhom sete.
Mihalíková s Nichollsovou sa v ďalšom kole stretnú s víťazkami duelu, v ktorom nastúpia Američanka Catherine Harrisonová s Austrálčankou Alexandrou Osborneovou proti filipínsko-americkému duu Alexandra Ealová, Venus Williamsová.