Skvelá Pohánková umlčala domáce publikum. Čínsku favoritku zdolala po trojhodinovej bitke

WTA Wu-chan 2026
Dvojhra - 2. kolo:
Mia Pohánková (SR) - Wang Si-jü (Čína) 7:6 (2), 6:7 (7), 6:1
Slovenská tenistka Mia Pohánková sa predstaví v osemfinále dvojhry na turnaji WTA 1000 v čínskom Wu-chane.
Ako držiteľka voľnej karty zvíťazila v druhom kole nad domácou Wang Si-jü 7:6 (2), 6:7 (7) a 6:1. Duel trval 2 hodiny a 58 minút.
Čoskoro 18-ročná tenistka by sa týmto úspechom mala posunúť v najnovšom vydaní svetového rebríčka na post slovenskej jednotky, vôbec premiérovo v kariére.
Postupom medzi najlepšiu 16-tku už získala na podujatí 120 bodov a v onlajn vydaní figurovala bezprostredne po stretnutí na 142. pozícii. Ďalšou súperkou Pohánkovej bude Grékyňa Maria Sakkariová.
VIDEO: Pohánková získava prvý set v tajbrejku
Priebeh zápasu Pohánková - Wang
I. set:
Pohánková nastúpila do duelu s domácou hráčkou vo veľkom štýle. Na kurte herne dominovala, mohla sa oprieť o kvalitný prvý servis a víťazné údery, vďaka čomu sa ujala vedenia 3:0 v prvom sete.
Wang sa však otriasla z nevydareného začiatku a sériou troch gemov dokázala vyrovnať skóre, keď hlavne z druhého podania zbierala body.
Za stavu 3:3 si následne dokázali tenistky strážiť svoje podanie. Číňanka mala síce v siedmom geme dve šance na brejk, ale Pohánková nedovolila obrat.
O osude prvého setu tak musel rozhodnúť až tajbrejk. Slovenka si v kľúčovej fáze počínala suverénne, čoho dôkazom bol zisk piatich bodov za sebou a napokon premenila druhý setbal - 7:6 (2).
II. set:
Začiatok druhého setu sa niesol v totožnom duchu, obe tenistky si držali svoje podanie a len sporadicky prichádzalo k potenciálnym brejkom.
Bolo to tak najmä o trpezlivosti a kto urobí menej chýb pri výmenách. Pohánkovej sa naskytla možnosť prelomiť servis Wangovej, ale v siedmom geme nevyužila dve šance.
Slovenská tenistka ustála aj ťažkú situáciu za stavu 4:5, keď musela odvracať setbal Číňanky.
Aj o víťazke druhého setu tak rozhodovala skrátená hra. Pohánkovä držalo podanie a aj v dlhších výmenách si počínala lepšie v porovnaní so súperkou.
Wang však otočila ziskom štyroch bodov za sebou a napokon pri svojom podaní využila štvrtý setbal, čím poslala duel po výsledku 7:6 (7) do tretieho dejstva.
III. set:
Pohánková sa nenechala vyviesť z miery situáciou z tajbrejku, v štvrtom geme brejkla čínsku súperku a viedla 3:1 v rozhodujúcom sete.
Kľúčom naďalej bolo, že robila minimum chýb a vo všetkých dôležitých štatistikách mala navrch. Wang začala pod čoraz väčším tlakom strácať nádej na pokračovanie na turnaji.
Slovenke naproti tomu rástlo na kurte sebavedomie a napokon si s prehľadom zabezpečila postup do osemfinále po výsledku 6:1.
Pohánková si ďalším úspešným zápasom vylepšila rebríčkové maximum medzi ženami, aktuálny kalendárny rok pritom začínala na 525. mieste (umiestnenie z 5. januára).
Podujatie vo Wu-chane je pre Slovenku prvým vystúpením na „tisíckovom“ turnaji.
Na okruhu WTA Tour debutovala v hlavnej súťaži len pred necelým rokom na podujatí v indickom Chennai.