ONLINE: Mia Pohánková - Wang Si-jü dnes, WTA Wu-chan 2026 LIVE (2. kolo)

Tenistky Mia Pohánková a Wang Si-jü dnes hrajú v 2. kole dvojhry na turnaji WTA Wu-chan.
Dokáže talentovaná Slovenka zdolať aj ďalšiu súperku?
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ONLINE PRENOS: Mia Pohánková - Wang Si-jü dnes (tenis, WTA Wu-chan 2026, 2. kolo, utorok, LIVE)
WTA Wu-chan 2. kolo 2026
13.10.2026 o 14:30
Pohánková
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Wang
Prenos
Pozdravujem všetkých tenisových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu zo ženskej dvojhry na Masters turnaji vo Wu-Chan (WTA 1000), kde sa proti sebe v rámci 2. kola postaví Mia Pohánková (WC) a Si-jü Wang (WC).
Slovenská talentovaná tenistka Mia Pohánková presvedčivo zvládla svoj debut na turnaji WTA 1000 vo Wu-chane. Ešte stále sedemnásťročná hráčka, ktorá zaklopala na dvere svetovej TOP 200 a na čínskom podujatí štartuje na základe voľnej karty, hladko vyradila lucky loserku Annu Bondárovú bez straty jediného setu. Pre juniorskú šampiónku Wimbledonu z roku 2025 išlo o vôbec prvý vyhraný zápas na tejto prestížnej úrovni na hlavnom okruhu. Vo svetovom rebríčku sa aktuálne nachádza na 202. mieste.
V ďalšom kole preverí slovenský talent čínska tenistka Wang Si-jü. Tá si vo vnútroštátnom derby poradila so svojou krajankou prekvapujúco suverénnym spôsobom, keď jej v celom stretnutí prenechala iba dva gemy. Bývalá svetová 49-ka síce väčšinu prebiehajúcej sezóny odohrala na menej dotovaných turnajoch okruhu ITF, no do Wu-chanu pricestovala vo vynikajúcom rozpoložení a priživená sebavedomím zo zisku zlatej medaily na Ázijských hrách. Vo svetovom rebríčku sa aktuálne nachádza na 91. mieste.
Slovenská talentovaná tenistka Mia Pohánková presvedčivo zvládla svoj debut na turnaji WTA 1000 vo Wu-chane. Ešte stále sedemnásťročná hráčka, ktorá zaklopala na dvere svetovej TOP 200 a na čínskom podujatí štartuje na základe voľnej karty, hladko vyradila lucky loserku Annu Bondárovú bez straty jediného setu. Pre juniorskú šampiónku Wimbledonu z roku 2025 išlo o vôbec prvý vyhraný zápas na tejto prestížnej úrovni na hlavnom okruhu. Vo svetovom rebríčku sa aktuálne nachádza na 202. mieste.
V ďalšom kole preverí slovenský talent čínska tenistka Wang Si-jü. Tá si vo vnútroštátnom derby poradila so svojou krajankou prekvapujúco suverénnym spôsobom, keď jej v celom stretnutí prenechala iba dva gemy. Bývalá svetová 49-ka síce väčšinu prebiehajúcej sezóny odohrala na menej dotovaných turnajoch okruhu ITF, no do Wu-chanu pricestovala vo vynikajúcom rozpoložení a priživená sebavedomím zo zisku zlatej medaily na Ázijských hrách. Vo svetovom rebríčku sa aktuálne nachádza na 91. mieste.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 14:30.