    ONLINE: Mia Pohánková - Wang Si-jü dnes, WTA Wu-chan 2026 LIVE (2. kolo)

    Mia Pohánková - Wang Si-jü: ONLINE prenos z 2. kola na turnaji WTA Wu-chan.
    Mia Pohánková - Wang Si-jü: ONLINE prenos z 2. kola na turnaji WTA Wu-chan. (Autor: TASR)
    Sportnet|13. okt 2026 o 11:30
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    Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo zápasu 2. kola na turnaji WTA Wu-chan: Mia Pohánková - Wang Si-jü.

    Tenistky Mia Pohánková a Wang Si-jü dnes hrajú v 2. kole dvojhry na turnaji WTA Wu-chan.

    Dokáže talentovaná Slovenka zdolať aj ďalšiu súperku?

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    ONLINE PRENOS: Mia Pohánková - Wang Si-jü dnes (tenis, WTA Wu-chan 2026, 2. kolo, utorok, LIVE)

    WTA Wu-chan 2. kolo 2026
    13.10.2026 o 14:30
    Pohánková
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Wang
    Prenos
    Pozdravujem všetkých tenisových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu zo ženskej dvojhry na Masters turnaji vo Wu-Chan (WTA 1000), kde sa proti sebe v rámci 2. kola postaví Mia Pohánková (WC) a Si-jü Wang (WC).

    Slovenská talentovaná tenistka Mia Pohánková presvedčivo zvládla svoj debut na turnaji WTA 1000 vo Wu-chane. Ešte stále sedemnásťročná hráčka, ktorá zaklopala na dvere svetovej TOP 200 a na čínskom podujatí štartuje na základe voľnej karty, hladko vyradila lucky loserku Annu Bondárovú bez straty jediného setu. Pre juniorskú šampiónku Wimbledonu z roku 2025 išlo o vôbec prvý vyhraný zápas na tejto prestížnej úrovni na hlavnom okruhu. Vo svetovom rebríčku sa aktuálne nachádza na 202. mieste.


    V ďalšom kole preverí slovenský talent čínska tenistka Wang Si-jü. Tá si vo vnútroštátnom derby poradila so svojou krajankou prekvapujúco suverénnym spôsobom, keď jej v celom stretnutí prenechala iba dva gemy. Bývalá svetová 49-ka síce väčšinu prebiehajúcej sezóny odohrala na menej dotovaných turnajoch okruhu ITF, no do Wu-chanu pricestovala vo vynikajúcom rozpoložení a priživená sebavedomím zo zisku zlatej medaily na Ázijských hrách. Vo svetovom rebríčku sa aktuálne nachádza na 91. mieste.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 14:30.
    Tenis

    Tenis

    Mia Pohánková - Wang Si-jü: ONLINE prenos z 2. kola na turnaji WTA Wu-chan.online
    Mia Pohánková - Wang Si-jü: ONLINE prenos z 2. kola na turnaji WTA Wu-chan.online
    ONLINE: Mia Pohánková - Wang Si-jü dnes, WTA Wu-chan 2026 LIVE (2. kolo)
    dnes 11:30
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