Pohánková nedala Češke žiadnu šancu. V Tokiu postúpila do ďalšieho kola

WTA Tokio 2026
Dvojhra - 1. kolo:
Mia Pohánková (SR) - Tereza Valentová (ČR) 6:1, 6:4
Slovenská teniska Mia Pohánková postúpila do osemfinále dvojhry na turnaji WTA 500 v japonskom Tokiu.
Osemnásťročná Slovenka si v prvom kole poradila s českou kvalifikantkou Terezou Valentovou v dvoch setoch 6:1 a 6:4.
V ďalšom zápase si zmeria sily so siedmou nasadenou domácou Japonkou Naomi Osakovou, ktorá vyhrala nad Taliankou Jasmine Paoliniou 6:3, 7:6 (4).
Pohánková otvorila účinkovanie v Tokiu ziskom troch hier po sebe, v prvom sete sa mohla oprieť o dobrú úspešnosť podania a robila len minimum nevynútených chýb.
V siedmom geme využila napokon tretí setbal a úvodné dejstvo vyhrala jasne 6:1. Druhý set bol už oveľa vyrovnanejší.
Valentová, ktorá sa rebríčkovo nachádza vyššie ako slovenská tenistka, zlepšila svoj herný prejav na kurte a už to nebola taká jednoznačná partia.
Pohánková si napokon opätovne pomohla ziskom troch gemov v rade a pri svojom podaní napokon spečatila pokračovanie na turnaji po výsledku 6:4.
Osemnásťročná Pohánková pokračuje v úspešnom turné po ázijských podujatiach. V čínskom Wu-Chane sa na „tisíckovom“ turnaji dostala do osemfinále, vďaka čomu sa prvýkrát v kariére stala slovenskou jednotkou v dvojhre.
Aktuálny kalendárny rok pritom začínala na 525. mieste (umiestnenie z 5. januára). Na okruhu WTA Tour debutovala v hlavnej súťaži pred rokom na podujatí v indickom Chennai.