ONLINE: Tereza Valentová - Mia Pohánková dnes, WTA Tokio LIVE (1. kolo)

Tenistky Tereza Valentová a Mia Pohánková dnes hrajú prvé kolo dvojhry na turnaji WTA Tokio.
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ONLINE PRENOS: Tereza Valentová - Mia Pohánková (tenis, WTA Tokio 2026, 1. kolo, utorok, LIVE)
WTA Tokio 1. kolo 2026
27.10.2026 o 09:30
Valentová
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Pohánková
Prenos
144. pozícia v rebríčku je aktuálnym kariérnym maximom pre čerstvo osemnásťročnú slovenskú tenistku Miu Pohánkovú.
V prebiehajúcej sezóne dosiahla celkovú bilanciu 29 výhier a 16 prehier, pričom na tvrdom povrchu zaznamenala 9 víťazstiev a 4 porážky. Začiatkom roka ovládla turnaj World Tennis Tour v poľskom Leszne. Finálovú účasť pridala aj v nemeckom Wiesbadene. V septembri sa dvakrát prebojovala do semifinále na okruhu WTA 125 a naposledy sa predstavila v čínskom Wu-chane (WTA 1000), kde sa jej púť skončila v osemfinále. Na podujatí v Tokiu absolvuje premiérové vystúpenie.
V prebiehajúcej sezóne dosiahla celkovú bilanciu 29 výhier a 16 prehier, pričom na tvrdom povrchu zaznamenala 9 víťazstiev a 4 porážky. Začiatkom roka ovládla turnaj World Tennis Tour v poľskom Leszne. Finálovú účasť pridala aj v nemeckom Wiesbadene. V septembri sa dvakrát prebojovala do semifinále na okruhu WTA 125 a naposledy sa predstavila v čínskom Wu-chane (WTA 1000), kde sa jej púť skončila v osemfinále. Na podujatí v Tokiu absolvuje premiérové vystúpenie.
87. pozícia v rebríčku patrí Tereze Valentovej, ktorej kariérnym maximom bolo 42. miesto. Devätnásťročná česká tenistka má v roku 2026 bilanciu 29 výhier a 20 porážok, pričom na tvrdom povrchu dosiahla 22 víťazstiev a 13 prehier. Túto sezónu si zahrala finále podujatí kategórie WTA 125 v Saint-Malo a vo Philadelphii, ako aj semifinále na domácom turnaji WTA 250 na Štvanici. Minulý týždeň sa predstavila v Osake, kde sa lúčila v osemfinále. Na prebiehajúcom turnaji v Tokiu štartuje premiérovo. Úspešne zvládla kvalifikáciu, v ktorej vyradila En-šuo Liang z Tchaj-wanu po setoch 6:2, 3:6, 6:2 a Šuaj Čang z Číny po výsledku 7:5, 6:2.
Pozdravujem všetkých tenisových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu zo ženskej dvojhry na turnaji v Tokiu (WTA 500), kde sa proti sebe v rámci 1. kola postaví Tereza Valentová (Q) a Mia Pohánková (WC).
Pôjde vôbec o prvé vzájomné vystúpenie týchto dvoch hráčok, ktoré sa tak doposiaľ spolu nestretli.
Pôjde vôbec o prvé vzájomné vystúpenie týchto dvoch hráčok, ktoré sa tak doposiaľ spolu nestretli.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 09:30.