    ONLINE: Tereza Valentová - Mia Pohánková dnes, WTA Tokio LIVE (1. kolo)

    Tereza Valentová - Mia Pohánková: ONLINE prenos z 1. kola na turnaji WTA Tokio 2026.
    Tereza Valentová - Mia Pohánková: ONLINE prenos z 1. kola na turnaji WTA Tokio 2026. (Autor: REUTERS)
    Sportnet|27. okt 2026 o 06:00
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    Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo zápasu 1. kola na turnaji WTA Tokio: Tereza Valentová - Mia Pohánková.

    Tenistky Tereza Valentová a Mia Pohánková dnes hrajú prvé kolo dvojhry na turnaji WTA Tokio.

    Tenis sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Tereza Valentová - Mia Pohánková (tenis, WTA Tokio 2026, 1. kolo, utorok, LIVE)

    WTA Tokio 1. kolo 2026
    27.10.2026 o 09:30
    Valentová
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Pohánková
    Prenos
    144. pozícia v rebríčku je aktuálnym kariérnym maximom pre čerstvo osemnásťročnú slovenskú tenistku Miu Pohánkovú.
    V prebiehajúcej sezóne dosiahla celkovú bilanciu 29 výhier a 16 prehier, pričom na tvrdom povrchu zaznamenala 9 víťazstiev a 4 porážky. Začiatkom roka ovládla turnaj World Tennis Tour v poľskom Leszne. Finálovú účasť pridala aj v nemeckom Wiesbadene. V septembri sa dvakrát prebojovala do semifinále na okruhu WTA 125 a naposledy sa predstavila v čínskom Wu-chane (WTA 1000), kde sa jej púť skončila v osemfinále. Na podujatí v Tokiu absolvuje premiérové vystúpenie.
    87. pozícia v rebríčku patrí Tereze Valentovej, ktorej kariérnym maximom bolo 42. miesto. Devätnásťročná česká tenistka má v roku 2026 bilanciu 29 výhier a 20 porážok, pričom na tvrdom povrchu dosiahla 22 víťazstiev a 13 prehier. Túto sezónu si zahrala finále podujatí kategórie WTA 125 v Saint-Malo a vo Philadelphii, ako aj semifinále na domácom turnaji WTA 250 na Štvanici. Minulý týždeň sa predstavila v Osake, kde sa lúčila v osemfinále. Na prebiehajúcom turnaji v Tokiu štartuje premiérovo. Úspešne zvládla kvalifikáciu, v ktorej vyradila En-šuo Liang z Tchaj-wanu po setoch 6:2, 3:6, 6:2 a Šuaj Čang z Číny po výsledku 7:5, 6:2.
    Pozdravujem všetkých tenisových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu zo ženskej dvojhry na turnaji v Tokiu (WTA 500), kde sa proti sebe v rámci 1. kola postaví Tereza Valentová (Q) a Mia Pohánková (WC).

    Pôjde vôbec o prvé vzájomné vystúpenie týchto dvoch hráčok, ktoré sa tak doposiaľ spolu nestretli.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 09:30.
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