V tejto forme môže vyhrať celý turnaj. Pohánková má prvky, ktoré deptajú súperky

Slovenský tenis má po dlhšom čase opäť dôvod na optimizmus.
Iba 18-ročná Mia Pohánková sa na turnaji WTA 500 v Tokiu prebojovala už do semifinále, keď vyradila Američanku Alyciu Parksovú 7:6 (3), 6:3.
Ešte predtým však dosiahla najväčšie víťazstvo kariéry, keď zdolala bývalú svetovú jednotku Naomi Osakovú.
Pohánková na turnaji navyše zatiaľ nestratila ani set. V priebežnom rebríčku sa posunula na 116. miesto a prípadný ďalší úspech ju môže prvýkrát posunúť do elitnej stovky.
Vidí v nej mladú Kvitovú
Bývalý československý reprezentant a uznávaný tréner Ján Kukal považuje Pohánkovú za nádejnú hráčku už dlhší čas. Výkony v Tokiu podľa neho potvrdzujú, že jej potenciál nie je založený iba na veku či jednotlivých vydarených zápasoch.
„Je to veľmi nádejná mladá hráčka, ale sa to už dlhší čas vie,“ povedal Kukal pre Sportnet.
Na jej hre ho najviac zaujala kombinácia koncentrácie, pohybu a schopnosti správne čítať dianie na kurte. V tenise podľa neho nerozhoduje len kvalita jednotlivých úderov.
„Myslím si, že hlavne pre tenis je najdôležitejšia hlava. To ona má, je výborne skoncentrovaná, veľmi dobre sa pohybuje,“ vysvetlil.
Práve v tomto smere vidí jednu z najväčších predností mladej Slovenky. Prirovnal ju k mladej Petre Kvitovej, niekdajšej druhej hráčke svetového rebríčka a dvojnásobnej wimbledonskej šampiónke.
Kukal zároveň upozornil, že Pohánková nemusí súperky nevyhnutne prestrieľať. Jej sila spočíva aj v tom, že dokáže hrať trpezlivo, držať loptu v hre a čakať na chybu protivníčky.
„Hrá skôr na istotu, ale je veľmi ťažké proti nej hrať. Musíte hrať dlhé výmeny a nesmiete robiť žiadne ľahké zbytočné chyby,“ opísal jej herný prejav.
Práve to sa naplno ukázalo aj proti Osakovej. Pohánková ju prinútila hrať ďalšie a ďalšie loptičky, pričom sama dokázala obmedziť počet nevynútených chýb.
VIDEO: Zostrih zápasu Pohánková - Parksová
„Veľmi dobre predvída, čo bude, takže okrem skvelého pohybu je pri loptách včas. Má dobre založené údery,“ dodal.
Pochvalu adresoval aj trénerom, ktorí stoja za jej rozvojom.
„Má dobre založené údery, čo je veľká pochvala pre trénerov, ktorí sa jej venujú. Je veľmi dôležité, že má dobré základy,“ povedal.
Oceňuje jej myslenie
Podobne pozitívne vníma Pohánkovú aj Magdaléna Rybáriková. Bývalá slovenská reprezentantka, ktorá sa počas kariéry dostala na 17. miesto svetového rebríčka, má s mladou tenistkou aj osobnú skúsenosť.
„Je to určite skvelý výkon, ale neprekvapilo ma, že je tam, kde je. Mala som možnosť s ňou zopárkrát trénovať, aj si zahrať tento i minulý rok,“ uviedla Rybáriková.
Bývalej semifinalistke Wimbledonu z roku 2017 sa páči, ako Pohánková hrá, rozmýšľa na kurte a aký tím ju obklopuje.
„Veľmi sa mi páči, ako hrá, ako na kurte rozmýšľa, jej štýl hry a hlavne tím okolo nej na čele s Róbertom Gašparetzom. Robia to extrémne profesionálne a tréner je veľmi svedomitý,“ povedala.
Podľa Rybárikovej sa pri mladom talente nedá oddeliť hráčka od prostredia, v ktorom sa rozvíja. Pohánková má herné predpoklady, no dôležité je aj to, ako s nimi jej tím pracuje.
„Keď sa takto dobre pracuje a je k dispozícii taký dobrý talent, aký je Mia, výsledky prídu,“ tvrdí Rybáriková.
Rovnako dôležité je pre ňu správanie mladej Slovenky na kurte a schopnosť zvládať náročné situácie.
„Páči sa mi jej hra, ako sa mentálne správa na kurte a ako to všetko zvládla. Je to krásny výkon,“ zhodnotila.
Práve psychická odolnosť sa v Tokiu ukazuje ako jedna z jej dôležitých zbraní. Po víťazstve nad Parksovou Pohánková priznala, že to nebol jednoduchý zápas.
Američanka na ňu vyvíjala veľký tlak a bojovala o každú loptičku. Slovenka sa však dokázala prispôsobiť priebehu stretnutia.
„Som veľmi šťastná, že sa mi napokon podarilo zvíťaziť,“ povedala bezprostredne po zápase.
Zároveň zdôraznila, že sa v japonskej metropole cíti veľmi dobre a nechce sa uspokojiť s tým, čo už dosiahla.
„V každom stretnutí sa snažím podať svoj najlepší výkon a dúfam, že aj zajtra odohrám dobrý zápas. Ešte nie je koniec a stále máme pred sebou veľa práce,“ uviedla Pohánková.
Má na to, aby šla hore
Bývalý tréner reprezentačného tímu Mojmír Mihál povedal pre Sportnet, že víťazstvo Pohánkovej nad Osakovou bolo prekvapením, no jej postup cez Parksovú už nie.
„Keď porazila Japonku, tak jej úžasne išlo sebavedomie nahor. Má na to, aby psychicky aj herne stíhala, a pohybovo na to má už dávno,“ uviedol.
Podľa neho je dôležité, že dostala voľné karty na turnaje WTA a nemusí sa predierať kvalifikáciami.
VIDEO: Zostrih zápasu Osaková - Pohánková
„Nebolo by nejaké super prekvapenie, keby uspela, a zrejme je na tom psychicky veľmi dobre. Je pokojná, vyrovnaná a v hlave to má nastavené veľmi dobre.
Myslím si, že nám teraz robí obrovskú radosť a tento trend, že takto vstúpila do veľkého tenisu a vyhráva, bude pokračovať. Úplne super by bolo, keby sa dostala ešte o kolo ďalej, aby sa dostala do top 100,“ vyjadril svoju spokojnosť Mihál.
Ak by sa jej to podarilo do konca roka, s veľkou pravdepodobnosťou by získala miestenku v hlavnej súťaži Australian Open.
„Kvalifikácia je dosť ťažká a na tie turnaje predtým sa asi dostane len do kvalifikácie. Takže je úplne super, ak by sa jej podarilo uhrať ešte jedno kolo. Ale aj ak sa to nepodarí, nie je to problém, lebo sa môže v tej kvalifikácii rozohrať,“ doplnil.
Mihála teší, že Pohánková má nakričené na to, aby hrala tenis svetovej úrovne.
„Teším sa z toho, že budeme mať konečne zase špičkovú hráčku, na ktorej výsledky sa môžeme tešiť, a dúfam, že sa potom chytí aj Renáta Jamrichová a budeme mať dve hráčky, ktoré tam budú dlhodobo hore,“ dodal.
Nechce hrať stereotypne
Jednou zo spomínaných čŕt Pohánkovej hry je takzvaný chlapčenský tenis. Ide predovšetkým o pestrosť, variabilitu a spôsob, akým dokáže meniť priebeh výmen.
Rybáriková tento štýl vníma ako výraznú výhodu.
„Vždy sa mi páčili štýly, akým hrá napríklad Ashleigh Bartyová – vedieť zmeniť rytmus, dať slajs, ísť na sieť a hrať niečo iné, než len bezhlavo páliť do loptičky,“ vysvetlila.
„Moderné štýly sa mi veľmi nepáčia, preto sa mi Mia extrémne páči, lebo na kurte rozmýšľa a hrá chlapčenský tenis.
Nie každý má na to schopnosti. Nemôžeme napríklad od Sabalenkovej chcieť, aby hrala slajsom a nabiehala na sieť, keď sa v tom necíti dobre,“ uviedla Rybáriková.
Pohánková má podľa nej dobrý cit pre loptičku a šikovnú ruku, vďaka čomu dokáže využiť aj údery, ktoré sa v súčasnom ženskom tenise neobjavujú tak často.
„Mia má veľmi šikovnú a mäkkú ruku, dobrý cit pre loptu a využíva svoj dar. Meniť súperke rytmus je určite výhoda, navyše je vysoká a skvelo využíva servis,“ dodala.
Takýto tenis môže byť nepríjemný najmä pre hráčky, ktoré sa s Pohánkovou stretávajú prvýkrát. Tento faktor zdôraznil aj Kukal.
„Má jednu obrovskú výhodu, a to, že je na okruhu pomerne nová a súperky ju nepoznajú,“ upozornil.
Williamsové zmenili hru
Veľkú výhodu v hre Pohánkovej vidí aj Mihál. Už pred dvoma rokmi, keď ovládla turnaj v Bratislave, hovoril, že v jej hre vidí prvky chlapčenského tenisu.
„Znamená to, že hrá uvoľnene, ľahko, rýchlo, má dobrý pohyb a nehrá silovo,“ spomenul.
Zmenu ženského tenisu videl v príchode sestier Williamsových, ktoré sa presadili najmä vďaka silovému hernému prejavu. Ostatné hráčky sa potom podľa toho snažili napodobňovať ich hru.
„Mia hrá mužský tenis – v poňatí ľahkosti, uvoľnenosti, švihov, rýchlosti, chodenia proti loptičke, hrania hneď po odskoku a zrýchľovania,“ konkretizoval.
Tieto prvky videl aj v zápase proti Osakovej, proti ktorej Pohánková zrýchľovala hru.
„Osaková hrá rýchlo, no Pohánková chodila do kurtu proti jej rýchlym loptičkám a zrýchlila to ešte tak, že dala víťazný úder do prázdneho kurtu,“ tvrdí.
Najlepšia doba na získavanie bodov
Kukal upozornil na veľmi dobré načasovanie formy Pohánkovej. Koniec sezóny býva pre mnohé popredné hráčky náročný po fyzickej stránke.
Tie, ktoré absolvovali väčšinu veľkých podujatí a dlhý súťažný program, cítia únavu. To podľa neho vytvára priestor pre hráčky, ktoré prichádzajú na okruh a chcú sa presadiť.
„Teraz je najlepšia doba získať body, pretože vám tam zostanú rok, do ďalšej jesene,“ vysvetlil Kukal.
Nehovoril však o úspechu iba ako o výsledku priaznivých okolností. Zdôraznil, že Pohánková má herné predpoklady na to, aby sa presadzovala aj proti kvalitným súperkám.
Vyjadril sa aj k tomu, či môže Pohánková vyhrať celý turnaj.
„Takúto koncentrovanú, veľmi istú a dobre pohyblivú hráčku som videl výnimočne. Je s ňou veľmi ťažké hrať. Samozrejme, technicky má dobré základy, vie hru variovať. Myslím si, že to zvládne, fyzicky je dobre pripravená.
Je tam určite ešte na čom pracovať po fyzickej stránke, ale toto je optimálna doba. Ak to má byť budúca hráčka prvej dvadsiatky, tak takýto turnaj v takejto forme by mala normálne vyhrať,“ uzavrel.