Silnejšiu súperku ešte nezdolala. Pohánková v Tokiu senzačne vyradila domácu hviezdu

WTA Tokio 2026
Dvojhra - 2. kolo:
Mia Pohánková (SR) - Naomi Osaková (Jap.-7) 6:3, 7:5
Slovenská tenistka Mia Pohánková postúpila do štvrťfinále dvojhry na turnaji WTA 500 v japonskom Tokiu.
Osemnásťročná Slovenka zvíťazila v osemfinále nad siedmou nasadenou domácou Naomi Osakovou 6:3 a 7:5.
Pre Pohánkovú ide o najvýznamnejší úspech na okruhu WTA Tour, 29-ročná Japonka je bývalou svetovou jednotkou a štvornásobnou grandslamovou víťazkou.
Počkala si na šancu a dostala Osakovú pod tlak
Aktuálna osemnástka rebríčka WTA odštartovala duel na domácom turnaji s Pohánkovou ziskom dvoch hier po sebe, ale potom prebrala iniciatívu talentovaná Slovenka.
Zo stavu 2:3 otočila dominantnou hrou na kurte na 5:3. Deviaty gem bol z pohľadu trvania jednoznačne najdlhší, ale Pohánková si vyčkala na svoju šancu. Tretím setbalom prelomila tretíkrát podanie Osakovej a prvý set vyhrala po výsledku 6:3.
VIDEO: Zostrih zápasu Osaková - Pohánková
Druhé dejstvo prinieslo už oveľa vyrovnanejší tenis, obe hráčky si strážili svoje podanie a k možnostiam na brejkbal prichádzalo len výnimočne. Pohánková zvládala dlhšie gemy a krok po kroku sa blížila k ďalšiemu víťazstvu v Tokiu.
Osaková sa dostávala pod čoraz väčší tlak a práve v kľúčovom 12. geme urobila pri svojom podaní niekoľko chýb. Pohánková využila hneď prvý ponúknutý mečbal, ktorým spečatila postup medzi najlepšiu osmičku.
Znovu bude slovenskou jednotkou
Osemnásťročná Pohánková pokračuje v úspešnom turné po ázijských podujatiach. V čínskom Wu-Chane sa pri premiére na „tisíckovom“ turnaji dostala do osemfinále, vďaka čomu sa prvýkrát v kariére stala slovenskou jednotkou v dvojhre.
V onlajn vydaní svetového rebríčka WTA by sa opäť mala vrátiť na tento post a preskočiť krajanku Rebeccu Šramkovú.
Aktuálny kalendárny rok pritom začínala na 525. mieste (umiestnenie z 5. januára). Na okruhu WTA Tour debutovala v hlavnej súťaži pred rokom na podujatí v indickom Chennai.