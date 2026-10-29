    Silnejšiu súperku ešte nezdolala. Pohánková v Tokiu senzačne vyradila domácu hviezdu

    Mia Pohánková oslavuje zisk bodu na turnaji WTA vo Wu-chane 2026.
    Mia Pohánková oslavuje zisk bodu na turnaji WTA vo Wu-chane 2026. (Autor: X / wta)
    TASR|29. okt 2026 o 08:25
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    Mladá Slovenka zaskočila favoritku v dvoch setoch.

    WTA Tokio 2026

    Dvojhra - 2. kolo:

    Mia Pohánková (SR) - Naomi Osaková (Jap.-7) 6:3, 7:5

    Slovenská tenistka Mia Pohánková postúpila do štvrťfinále dvojhry na turnaji WTA 500 v japonskom Tokiu.

    Osemnásťročná Slovenka zvíťazila v osemfinále nad siedmou nasadenou domácou Naomi Osakovou 6:3 a 7:5.

    Pre Pohánkovú ide o najvýznamnejší úspech na okruhu WTA Tour, 29-ročná Japonka je bývalou svetovou jednotkou a štvornásobnou grandslamovou víťazkou.

    Počkala si na šancu a dostala Osakovú pod tlak

    Aktuálna osemnástka rebríčka WTA odštartovala duel na domácom turnaji s Pohánkovou ziskom dvoch hier po sebe, ale potom prebrala iniciatívu talentovaná Slovenka.

    Zo stavu 2:3 otočila dominantnou hrou na kurte na 5:3. Deviaty gem bol z pohľadu trvania jednoznačne najdlhší, ale Pohánková si vyčkala na svoju šancu. Tretím setbalom prelomila tretíkrát podanie Osakovej a prvý set vyhrala po výsledku 6:3.

    VIDEO: Zostrih zápasu Osaková - Pohánková

    Druhé dejstvo prinieslo už oveľa vyrovnanejší tenis, obe hráčky si strážili svoje podanie a k možnostiam na brejkbal prichádzalo len výnimočne. Pohánková zvládala dlhšie gemy a krok po kroku sa blížila k ďalšiemu víťazstvu v Tokiu.

    Osaková sa dostávala pod čoraz väčší tlak a práve v kľúčovom 12. geme urobila pri svojom podaní niekoľko chýb. Pohánková využila hneď prvý ponúknutý mečbal, ktorým spečatila postup medzi najlepšiu osmičku.

    Znovu bude slovenskou jednotkou

    Osemnásťročná Pohánková pokračuje v úspešnom turné po ázijských podujatiach. V čínskom Wu-Chane sa pri premiére na „tisíckovom“ turnaji dostala do osemfinále, vďaka čomu sa prvýkrát v kariére stala slovenskou jednotkou v dvojhre.

    V onlajn vydaní svetového rebríčka WTA by sa opäť mala vrátiť na tento post a preskočiť krajanku Rebeccu Šramkovú.

    Aktuálny kalendárny rok pritom začínala na 525. mieste (umiestnenie z 5. januára). Na okruhu WTA Tour debutovala v hlavnej súťaži pred rokom na podujatí v indickom Chennai.

    Tenis

    Tenis

    Mia Pohánková oslavuje zisk bodu na turnaji WTA vo Wu-chane 2026.
    Mia Pohánková oslavuje zisk bodu na turnaji WTA vo Wu-chane 2026.
    Silnejšiu súperku ešte nezdolala. Pohánková v Tokiu senzačne vyradila domácu hviezdu
    dnes 08:251
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    Domov»Tenis»Silnejšiu súperku ešte nezdolala. Pohánková v Tokiu senzačne vyradila domácu hviezdu