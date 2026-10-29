Odohrala úžasný zápas, chválila Pohánkovú česká expertka. Som na seba hrdá, vraví

Osemfinálový zápas Mii Pohánkovej na turnaji WTA 500 v Tokiu označili niektoré zahraničné médiá za súboj Dávida s Goliášom.
Na prvý pohľad to tak naozaj mohlo vyzerať. Čerstvo 18-ročná Slovenka čelila bývalej svetovej jednotke a štvornásobnej grandslamovej víťazke, ktorá mala navyše výhodu domáceho prostredia.
Keď sedem z prvých deviatich loptičiek skončilo na rakete Naomi Osakovej, nič nenasvedčovalo tomu, že sa o hodinu a pol neskôr zrodí senzácia.
Rodáčka z Levíc predviedla životný výkon a hoci nikdy predtým nečelila súperka z top 20, slávnu Japonku zaslúžene zdolala 6:3, 7:5.
"Keď som bola mladšia, sledovala som ako vyhráva grandslamy. Teraz som hrala proti nej. Je to ako sen," povedala Slovenka v bezprostrednej reakcii.
Po slabšom úvode dominovala
Aj keď sa v úvode dostala Osaková do rýchleho vedenia 2:0, opraty prvého setu držala v rukách najmä Pohánková. Bola agresívnejšia a presnejšia.
VIDEO: Zostrih zo zápasu Mia Pohánková - Naomi Osaková
Zaznamenala viac víťazných úderov (11:4), menej nevynútených chýb (7:13) a po svojom prvom servise mala úžasnú úspešnosť 89 percent.
"Neskutočný výkon mladej Slovenky, ktorá prevyšuje svoju súperku. Osaková musí byť agresívnejšia od základnej čiary a hlavne obmedziť nevynútené chyby," komentovala bývalá tenistka Klára Koukalová.
Druhý set bol veľmi vyrovnaný. Obe hráčky výborne podávali, za stavu 3:3 odvrátila Pohánková esom brejkbal a počkala si na svoju šancu.
Za stavu 6:5 sa dostala k svojmu jedinému brejkbalu v druhom sete, ktorý po forhendovej chybe Osakovej znamenal premenený mečbal.
Pohánková sa mohla usmievať, dvihnúť ruky nad hlavu aj poslať odkaz do neba. Uznanlivo pokývala hlavou aj bývalá najlepšia hráčka sveta.
"Som na seba veľmi hrdá. Prvýkrát som hrala proti súperke takejto úrovne a cítila som sa výborne," dodala juniorská wimbledonská víťazka.
Rok začala v šiestej stovke
Zároveň sa poďakovala organizátorom, že jej udelili voľnú kartu. Jej rebríčkové postavenie by jej totiž neumožňovalo štartovať v hlavej časti.
V live vydaní rebríčka WTA sa posunula na priebežné 132. miesto, pričom ešte 11. januára tohto roka figurovala až na 528. pozícii.
"Pokiaľ bude pokračovať v takýchto výkonoch, môžeme ju vidieť ďaleko nielen na tomto turnaji," hovorí Koukalová, bývalá 20. hráčka sveta.
"Pohánková odohrala úžasný zápas. Bola lepšou hráčkou a zaslúžene postúpila. Po psychickej stránke ustála koncovku zápasu, čo nie je ľahké.
Aj takticky hrala správne. Keď potrebovala, zatlačila, keď bola mimo pozície, zdvihla to a čakala na chybu. Do toho výborne podávala," doplnila.
Zároveň Češka uviedla, že Pohánkovej cesta sa nemusí skončiť vo štvrťfinále. Má totiž pomerne prijateľný žreb v podobe Američanky Alycii Parksovej, ktorá musela v Tokiu prejsť kvalifikáciou.
Slovenkám sa v Tokiu darí
Mladá Slovenka nadviazala na vydarené vystúpenie z čínskeho Wu-chanu, kde sa pri premiére na tisíckovom podujatí dostala do osemfinále.
"Proti domácej superstar začala s veľkým rešpektom a prehrávala 0:2. Potom však 18-ročná slečna striasla zo seba nervozitu a hrala vynikajúci tenis.
Výborne sa pohybovala, Osakovú trápila skvelými krížnymi údermi a vydarenými skráteniami hry," zhodnotil výkon Pohánkovej web tenisportal.cz.
Senzačná výhra spôsobila rozruch aj u našich severných susedov, keďže trénerom Naomi Osakovej je Poliak Tomasz Wiktorowski.
"Pohánková rozhodne nebola favoritkou. Hrala však bez akýchkoľvek komplexov a každou minútou sa prekvapenie stávalo reálnejším," napísal Sebastian Szczytkowski z portálu SportoweFakty.
Slovenkám zatiaľ tohtoročné podujatie v Tokiu praje, keďže vo štvorhre si postup do semifinále zaistila Tereza Mihalíková s Oliviou Nichollsovou.
Rodáčka z Topoľčian je tak blízko k vysnívanému postupu na Turnaj majsteriek. K tomu potrebujú s Britkou vyhrať ešte jeden zápas alebo dúfať, že Sara Erraniová a Jasmine Paoliniová vypadnú vo štvrťfinále.