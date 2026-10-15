Osemfinále bolo pre Pohánkovú maximum. V Číne ju vyradila grécka favoritka

WTA Wu-chan 2026
Dvojhra - osemfinále:
Mia Pohánková - Maria Sakkariová 1:6, 4:6
Jelina Svitolinová (Ukr.-5) - Kuo Chan-jü (Čína) 6:1, 6:4
Diana Schnaiderová (Rus.-11) - Karolína Muchová (ČR-6) 7:5, 6:3
Mia Pohánková vypadla v osemfinále dvojhry na turnaji WTA 1000 v čínskom Wu-chane.
Slovenka podľahla favorizovanej Marii Sakkariovej z Grécka 1:6, 4:6.
Čoskoro 18-ročná tenistka by sa týmto úspechom mala posunúť v najnovšom vydaní svetového rebríčka na post slovenskej jednotky, vôbec premiérovo v kariére.
Pohánková nezvládla úvodný set, keď stratila hneď prvé podanie v druhom geme. To isté sa opakovalo za stavu 0:3, jej súperka v tom čase využila dva z troch brejkbalov.
Jediný gem vyhrala Slovenka na svojom podaní, keď odvrátila tri setbaly, no v siedmom geme už bola Sakkariová nad jej sily.
Odlišný priebeh mal druhý set, keď si Pohánková vzala úvodné stratené podanie späť a za stavu 1:5 využila servis, súperku brejkla a potom využila ďalšie podanie.
V desiatom geme odolala dvom mečbalom, zhodu však lepšie zvládla Grékyňa, ktorá nastúpi proti víťazke duelu medzi Američankou Ivou Jovicovou a Poľkou Majou Chwalinskou.
Podujatie vo Wu-chane bolo pre Slovenku prvým vystúpením na „tisíckovom“ turnaji. Na okruhu WTA Tour debutovala v hlavnej súťaži len pred necelým rokom na podujatí v indickom Chennai.