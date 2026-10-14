    ONLINE: Mia Pohánková - Maria Sakkariová dnes, WTA Wu-chan 2026 LIVE (3. kolo)

    Mia Pohánková - Maria Sakkariová: ONLINE prenos z 3. kola na turnaji WTA Wu-chan.
    Mia Pohánková - Maria Sakkariová: ONLINE prenos z 3. kola na turnaji WTA Wu-chan. (Autor: REUTERS)
    Sportnet|15. okt 2026 o 01:00
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    Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo zápasu 3. kola na turnaji WTA Wu-chan: Mia Pohánková - Maria Sakkariová.

    Tenistky Mia Pohánková a Maria Sakkariová dnes hrajú v 3. kole dvojhry na turnaji WTA Wu-chan.

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    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Tenis sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Mia Pohánková - Maria Sakkariová (tenis, WTA Wu-chan 2026, 3. kolo, štvrtok, LIVE)

    WTA Wu-chan Osemfinále 2026
    15.10.2026 o 05:00
    Pohánková
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Sakkariová
    Prenos
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 05:00.
    Tenis

    Tenis

    Mia Pohánková - Maria Sakkariová: ONLINE prenos z 3. kola na turnaji WTA Wu-chan.online
    Mia Pohánková - Maria Sakkariová: ONLINE prenos z 3. kola na turnaji WTA Wu-chan.online
    ONLINE: Mia Pohánková - Maria Sakkariová dnes, WTA Wu-chan 2026 LIVE (3. kolo)
    dnes 01:00
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