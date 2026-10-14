ONLINE: Mia Pohánková - Maria Sakkariová dnes, WTA Wu-chan 2026 LIVE (3. kolo)

Tenistky Mia Pohánková a Maria Sakkariová dnes hrajú v 3. kole dvojhry na turnaji WTA Wu-chan.
Dokáže talentovaná Slovenka zdolať aj tretiu súperku?
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ONLINE PRENOS: Mia Pohánková - Maria Sakkariová (tenis, WTA Wu-chan 2026, 3. kolo, štvrtok, LIVE)
WTA Wu-chan Osemfinále 2026
15.10.2026 o 05:00
Pohánková
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Sakkariová
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 05:00.