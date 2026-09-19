    Pohánková dohrala tesne pred bránami finále. V Portugalsku však napísala skvelý príbeh

    Mia Pohánková.
    Mia Pohánková. (Autor: REUTERS)
    Sportnet|19. sep 2026 o 14:46
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    Slovenka dlho vzdorovala českej tenistke.

    WTA 125 v Caldas da Rainha 2026

    Dvojhra - Semifinále:

    Mia Pohánková (SR) - Gabriela Knutsonová (ČR) 5:7, 7:5, 3:6

    Slovenská tenistka Mia Pohánková vypadla v semifinále dvojhry na turnaji WTA 125 v portugalskom Caldas da Rainha.

    Česká tenistka Gabriela Knutsonová ju zdolala 5:7, 7:5, 3:6.

    Pohánková sa na turnaji blysla hneď v úvodnom kole, keď suverénne zdolala turnajovú jednotku Rakúšanku Sinju Krausovú 6:1 a 6:1.

    Vo štvrťfinále si poradila s Američankou Kylie Collinsovou 7:6 (3) a 6:4. Napriek vypadnutiu v semifinále si vylepšila kariérne maximum v živom rebríčku WTA na 210. miesto.

    Tenis

    Tenis

    Mia Pohánková.
    Mia Pohánková.
    Pohánková dohrala tesne pred bránami finále. V Portugalsku však napísala skvelý príbeh
    dnes 14:46
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