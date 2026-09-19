Pohánková dohrala tesne pred bránami finále. V Portugalsku však napísala skvelý príbeh

WTA 125 v Caldas da Rainha 2026
Dvojhra - Semifinále:
Mia Pohánková (SR) - Gabriela Knutsonová (ČR) 5:7, 7:5, 3:6
Slovenská tenistka Mia Pohánková vypadla v semifinále dvojhry na turnaji WTA 125 v portugalskom Caldas da Rainha.
Česká tenistka Gabriela Knutsonová ju zdolala 5:7, 7:5, 3:6.
Pohánková sa na turnaji blysla hneď v úvodnom kole, keď suverénne zdolala turnajovú jednotku Rakúšanku Sinju Krausovú 6:1 a 6:1.
Vo štvrťfinále si poradila s Američankou Kylie Collinsovou 7:6 (3) a 6:4. Napriek vypadnutiu v semifinále si vylepšila kariérne maximum v živom rebríčku WTA na 210. miesto.