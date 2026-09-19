ONLINE: Pohánková - Knutsonová dnes, WTA 125 Caldas da Rainha LIVE (semifinále)

Slovenská tenistka Mia Pohánková nastúpi dnes v semifinále dvojhry na turnaji WTA 125 v portugalskom Caldas da Rainha proti Gabriele Knutsonovej.
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ONLINE PRENOS: Mia Pohánková - Gabriela Knutsonová (tenis, WTA 125 Caldas da Rainha, semifinále, výsledky, sobota, naživo)
WTA Caldas da Rainha (125) Semifinále 2026
19.09.2026 o 12:06
Pohánková
0:0
(1:1)
Prebiehajúci
Knutsonová
Prenos
0-15
Mia Pohánková musela hrát pouze po druhém servisu. Dlouhou přetahovanou od základní lajny ukončila Slovenka nepřesným bekhendem.
1:1
Gabriela Knutsonová dokázala dohrát gem při svém servisu do vítězného konce. Na závěr umístila podání nechytatelně pro Pohánkovou.
30-40
Knutsonová sice určovala ráz výměny, ale nedokázala vytáhnout vítězný úder. Naopak její forhend zastavila síť.
15-40
Nyní už první podání skončilo v síti. Po druhém servisu zkoušela Pohánková přitlačit z forhendu, ale přišla jen chyba.
15-30
Česká tenistka si pomohla prvním servisem a donutila soupeřku k nepřesnému returnu.
15-15
Knutsonová se musela hodně činit, aby zpracovala return Pohánkové. Následně Češce opět pomohla páska.
15-0
Také Gabriela Knutsonová se poprvé v zápase představí na servisu. Do gemu ale lépe vstupuje slovenská tenistka, která se prosazuje hned z returnu.
1:0
Gabriela Knutsonová byla dlouho v hluboké defenzivě, Pohánková si v jasné pozici došla pro vítězný volej k síti.
40-30
Češka ještě snižuje ztrátu. Nyní přišel jen přetažený forhend slovenské tenistky.
40-15
Pohánková znovu zahrála velmi kvalitní servis, po kterém se Knutsonová nezmohla na přesný return.
30-15
Slovenská hráčka přidává v rychlém tempu přímý bod ze servisu.
15-15
Mia Pohánková trefila vynikající první podání, ale od základní lajny pomohla Knutsonové páska.
15-0
Do prvního setu vstupuje servisem Mia Pohánková. Slovenská tenistka velmi rychle zakončuje výměnu úderem mimo dosah Knutsonové.
0:0
Utkání právě začalo.
Mia Pohánková i Gabriela Knutsonová už jsou na kurtu číslo 1. Po krátkém rozehrání může semifinálový zápas odstartovat.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 12:00.