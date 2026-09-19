    ONLINE: Pohánková - Knutsonová dnes, WTA 125 Caldas da Rainha LIVE (semifinále)

    Mia Pohánková
    Mia Pohánková (Autor: Slovenský tenisový zväz)
    Sportnet|19. sep 2026 o 09:00
    ShareTweet0

    Sledujte s nami online prenos zo semifinále dvojhry na WTA 125 v Caldas da Rainha: Mia Pohánková - Gabriela Knutsonová.

    Slovenská tenistka Mia Pohánková nastúpi dnes v semifinále dvojhry na turnaji WTA 125 v portugalskom Caldas da Rainha proti Gabriele Knutsonovej.

    Tenis sledujte s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Mia Pohánková - Gabriela Knutsonová (tenis, WTA 125 Caldas da Rainha, semifinále, výsledky, sobota, naživo)

    WTA Caldas da Rainha (125) Semifinále 2026
    19.09.2026 o 12:06
    Pohánková
    0:0
    (1:1)
    Prebiehajúci
    Knutsonová
    Prenos
    0-15
    Mia Pohánková musela hrát pouze po druhém servisu. Dlouhou přetahovanou od základní lajny ukončila Slovenka nepřesným bekhendem.
    1:1
    importantGabriela Knutsonová dokázala dohrát gem při svém servisu do vítězného konce. Na závěr umístila podání nechytatelně pro Pohánkovou.
    30-40
    Knutsonová sice určovala ráz výměny, ale nedokázala vytáhnout vítězný úder. Naopak její forhend zastavila síť.
    15-40
    Nyní už první podání skončilo v síti. Po druhém servisu zkoušela Pohánková přitlačit z forhendu, ale přišla jen chyba.
    15-30
    Česká tenistka si pomohla prvním servisem a donutila soupeřku k nepřesnému returnu.
    15-15
    Knutsonová se musela hodně činit, aby zpracovala return Pohánkové. Následně Češce opět pomohla páska.
    15-0
    Také Gabriela Knutsonová se poprvé v zápase představí na servisu. Do gemu ale lépe vstupuje slovenská tenistka, která se prosazuje hned z returnu.
    1:0
    importantGabriela Knutsonová byla dlouho v hluboké defenzivě, Pohánková si v jasné pozici došla pro vítězný volej k síti.
    40-30
    Češka ještě snižuje ztrátu. Nyní přišel jen přetažený forhend slovenské tenistky.
    40-15
    Pohánková znovu zahrála velmi kvalitní servis, po kterém se Knutsonová nezmohla na přesný return.
    30-15
    Slovenská hráčka přidává v rychlém tempu přímý bod ze servisu.
    15-15
    Mia Pohánková trefila vynikající první podání, ale od základní lajny pomohla Knutsonové páska.
    15-0
    Do prvního setu vstupuje servisem Mia Pohánková. Slovenská tenistka velmi rychle zakončuje výměnu úderem mimo dosah Knutsonové.
    0:0
    Utkání právě začalo.
    Mia Pohánková i Gabriela Knutsonová už jsou na kurtu číslo 1. Po krátkém rozehrání může semifinálový zápas odstartovat.
    Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 12:00.
    Tenis

    Tenis

    Chung Hyeon.
    Chung Hyeon.
    Historický úspech v Davis Cupe: Prvý ázijský tím si vybojoval miesto vo Final 8
    dnes 11:07
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»ONLINE: Pohánková - Knutsonová dnes, WTA 125 Caldas da Rainha LIVE (semifinále)