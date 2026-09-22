    Pohánková začala skvelo ďalší turnaj v Portugalsku. V rebríčku sa dostala pred Hrunčákovú

    Mia Pohánková
    Mia Pohánková (Autor: Slovenský tenisový zväz)
    Sportnet|22. sep 2026 o 18:02
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    Vďaka postupu sa dostala v live rebríčku WTA na kariérne maximum.

    WTA 125 v Porte 2026

    Dvojhra - 1. kolo:

    Mia Pohánková (SR) - Francisca Jorgeová (Portug.) 6:2, 6:1

    Slovenská tenistka Mia Pohánková postúpila do druhého kola dvojhry na turnaji WTA 125 v Porte (100 000 eur, tvrdý povrch vonku).

    Zverenka trénera Róberta Gašparetza a kondičného Kristiána Cupáka zvíťazila v prvom kole nad domácou Portugalčankovu Franciscou Jorgeovou hladko 6:2 a 6:1.

    V ďalšom kole vyzve tretiu nasadenú Veroniku Podrezovú z Ukrajiny (125. WTA).

    Talentovaná Slovenka nadviazala na výkony z minulého týždňa, keď na turnaji rovnakej kategórii v portugalskom Caldas da Rainha postúpila až do semifinále.

    Vďaka postupu sa dostala v live rebríčku WTA na kariérne maximum (206. miesto). Preskočila tak krajanku Viktóriu Hrunčákovú (211. priečka) a mala by stať od budúceho týždňa slovenskou singlovou dvojkou.

    Tenis

    Tenis

    Mia Pohánková
    Mia Pohánková
    Pohánková začala skvelo ďalší turnaj v Portugalsku. V rebríčku sa dostala pred Hrunčákovú
    ut 18:02
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