Pohánková začala skvelo ďalší turnaj v Portugalsku. V rebríčku sa dostala pred Hrunčákovú

WTA 125 v Porte 2026
Dvojhra - 1. kolo:
Mia Pohánková (SR) - Francisca Jorgeová (Portug.) 6:2, 6:1
Slovenská tenistka Mia Pohánková postúpila do druhého kola dvojhry na turnaji WTA 125 v Porte (100 000 eur, tvrdý povrch vonku).
Zverenka trénera Róberta Gašparetza a kondičného Kristiána Cupáka zvíťazila v prvom kole nad domácou Portugalčankovu Franciscou Jorgeovou hladko 6:2 a 6:1.
V ďalšom kole vyzve tretiu nasadenú Veroniku Podrezovú z Ukrajiny (125. WTA).
Talentovaná Slovenka nadviazala na výkony z minulého týždňa, keď na turnaji rovnakej kategórii v portugalskom Caldas da Rainha postúpila až do semifinále.
Vďaka postupu sa dostala v live rebríčku WTA na kariérne maximum (206. miesto). Preskočila tak krajanku Viktóriu Hrunčákovú (211. priečka) a mala by stať od budúceho týždňa slovenskou singlovou dvojkou.