Prehra, ktorá chutí ako úspech. Pohánková nestačila na Rusku a s Tokiom sa lúči

WTA Tokio 2026
Dvojhra - semifinále:
Diana Šnajderová (Rus.-3) – Mia Pohánková (SR) 6:4, 7:6 (7)
Slovenská tenistka Mia Pohánková ukončila svoje účinkovanie na turnaji WTA 500 v japonskom Tokiu v semifinále.
Osemnásťročná Slovenka prehrala v sobotu s treťou nasadenou Ruskou Dianou Šnajderovou v dvoch setoch 4:6 a 6:7 (7).
Napriek prehre dosiahla svoj doposiaľ najlepší výsledok na hlavnom okruhu WTA a opäť sa vráti na post slovenskej jednotky vo dvojhre.
Nevyužitý setbal v tajbrejku
Pohánková začala semifinálový duel sľubne. Hoci prehrala úvodný gem, v tretej hre prelomila podanie súperky a po potvrdení brejku viedla 3:1. Slovenka si následne udržala servis aj v šiestom geme a zvýšila na 4:2.
Šnajderová však dokázala vývoj prvého setu otočiť. Najskôr znížila na 3:4, potom získala späť stratené podanie a vyrovnala na 4:4. Ruska následne zvládla aj ďalšie dve hry, v desiatom geme opäť brejkla Pohánkovú a úvodné dejstvo získala 6:4.
VIDEO: Momentka to zápasu Diana Šnajderová – Mia Pohánková
Od stavu 2:4 tak vyhrala štyri gemy za sebou. V druhom sete si obe hráčky držali podanie a o jeho osude tak rozhodol až tajbrejk. Pohánková v ňom prehrávala 3:5, no tromi bodmi za sebou otočila na 6:5 a vypracovala si setbal.
Ten však nevyužila a Šnajderová napokon ovládla dramatickú koncovku skrátenej hry 9:7.
Osaková medzi premoženými
Pohánková má napriek semifinálovej prehre za sebou životný turnaj. V Tokiu štartovala na voľnú kartu a do súboja so Šnajderovou postúpila bez straty jediného setu.
V úvodnom kole si poradila s Češkou Terezou Valentovou 6:1, 6:4, v osemfinále sa postarala o veľké prekvapenie, keď vyradila bývalú svetovú jednotku a štvornásobnú grandslamovú šampiónku Naomi Osakovú 6:3, 7:5.
Vo štvrťfinále potom zdolala Američanku Alyciu Parksovú 7:6 (3), 6:3 a prvýkrát v kariére postúpila do semifinále na hlavnom okruhu WTA.
Kariérne maximum aj návrat na slovenský trón
Výborné výsledky v Japonsku sa výrazne premietnu aj do jej postavenia vo svetovom rebríčku. Pohánková vstupovala do turnaja zo 144. pozície, v priebežnom onlajn rebríčku sa však posunula priebežne na 117. miesto a vytvorí si tak nové kariérne maximum.
Zároveň sa opäť stane najvyššie postavenou slovenskou tenistkou vo dvojhre pred Rebeccou Šramkovou. Tá sa na čelo slovenského poradia vrátila v pondelok 26. októbra, keď jej patrila 142. priečka s 507 bodmi, zatiaľ čo Pohánková bola o dve pozície nižšie a strácala na krajanku iba tri body.
Po tokijskom semifinále má mladá Slovenka v priebežnom rebríčku už 645 bodov.
VIDEO: Pohánková po zápase
Rok začínala na 525. mieste
Aktuálny kalendárny rok začínala pritom až na 525. mieste svetového rebríčka. Na okruhu WTA Tour debutovala v hlavnej súťaži pred rokom na podujatí v indickom Chennai.
Mimoriadne vydarený má najmä záver tejto sezóny na ázijských dvorcoch. V čínskom Wu-Chane absolvovala premiéru na turnaji kategórie WTA 1000 a prebojovala sa až do osemfinále.
Na ceste medzi šestnásť najlepších zdolala Maďarku Annu Bondárovú aj domácu Číňanku Wang Si-jü, zastavila ju až bývalá svetová trojka Grékyňa Maria Sakkariová. Už vďaka výsledku vo Wu-Chane sa prvýkrát v kariére dostala na čelo slovenského rebríčka.
Vo finále čaká bývalá finalistka US Open
Šnajderová, ktorej vo svetovom rebríčku patrí 13. priečka, sa v nedeľňajšom finále stretne s Kanaďankou Leylah Fernandezovou. Tá v prvom sobotňajšom semifinále zdolala Uzbečku Kamillu Rachimovovú 7:5, 6:3.
Fernandezová, niekdajšia finalistka US Open, postúpila do semifinále bez boja po odstúpení najvyššie nasadenej Kazašky Jeleny Rybakinovej pre zranenie krku.