    Prehra, ktorá chutí ako úspech. Pohánková nestačila na Rusku a s Tokiom sa lúči

    Mia Pohánková.
    Mia Pohánková. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|31. okt 2026 o 08:11 (aktualizované 31. okt 2026 o 08:24)
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    Osemnásťročná Levičanka prišla do Tokia s voľnou kartou a cestou do semifinále vyradila aj bývalú svetovú jednotku Naomi Osakovú.

    WTA Tokio 2026

    Dvojhra - semifinále:

    Diana Šnajderová (Rus.-3) – Mia Pohánková (SR) 6:4, 7:6 (7)

    Slovenská tenistka Mia Pohánková ukončila svoje účinkovanie na turnaji WTA 500 v japonskom Tokiu v semifinále.

    Osemnásťročná Slovenka prehrala v sobotu s treťou nasadenou Ruskou Dianou Šnajderovou v dvoch setoch 4:6 a 6:7 (7).

    ﻿Napriek prehre dosiahla svoj doposiaľ najlepší výsledok na hlavnom okruhu WTA a opäť sa vráti na post slovenskej jednotky vo dvojhre.

    Nevyužitý setbal v tajbrejku

    Pohánková začala semifinálový duel sľubne. Hoci prehrala úvodný gem, v tretej hre prelomila podanie súperky a po potvrdení brejku viedla 3:1. Slovenka si následne udržala servis aj v šiestom geme a zvýšila na 4:2.

    Šnajderová však dokázala vývoj prvého setu otočiť. Najskôr znížila na 3:4, potom získala späť stratené podanie a vyrovnala na 4:4. Ruska následne zvládla aj ďalšie dve hry, v desiatom geme opäť brejkla Pohánkovú a úvodné dejstvo získala 6:4.

    VIDEO: Momentka to zápasu Diana Šnajderová – Mia Pohánková

    Od stavu 2:4 tak vyhrala štyri gemy za sebou. V druhom sete si obe hráčky držali podanie a o jeho osude tak rozhodol až tajbrejk. Pohánková v ňom prehrávala 3:5, no tromi bodmi za sebou otočila na 6:5 a vypracovala si setbal.

    Ten však nevyužila a Šnajderová napokon ovládla dramatickú koncovku skrátenej hry 9:7.

    Osaková medzi premoženými

    Pohánková má napriek semifinálovej prehre za sebou životný turnaj. V Tokiu štartovala na voľnú kartu a do súboja so Šnajderovou postúpila bez straty jediného setu.

    V úvodnom kole si poradila s Češkou Terezou Valentovou 6:1, 6:4, v osemfinále sa postarala o veľké prekvapenie, keď vyradila bývalú svetovú jednotku a štvornásobnú grandslamovú šampiónku Naomi Osakovú 6:3, 7:5.

    V tejto forme môže vyhrať celý turnaj. Pohánková má prvky, ktoré deptajú súperky
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    Vo štvrťfinále potom zdolala Američanku Alyciu Parksovú 7:6 (3), 6:3 a prvýkrát v kariére postúpila do semifinále na hlavnom okruhu WTA.

    Kariérne maximum aj návrat na slovenský trón

    Výborné výsledky v Japonsku sa výrazne premietnu aj do jej postavenia vo svetovom rebríčku. Pohánková vstupovala do turnaja zo 144. pozície, v priebežnom onlajn rebríčku sa však posunula priebežne na 117. miesto a vytvorí si tak nové kariérne maximum.

    Zároveň sa opäť stane najvyššie postavenou slovenskou tenistkou vo dvojhre pred Rebeccou Šramkovou. Tá sa na čelo slovenského poradia vrátila v pondelok 26. októbra, keď jej patrila 142. priečka s 507 bodmi, zatiaľ čo Pohánková bola o dve pozície nižšie a strácala na krajanku iba tri body.

    Po tokijskom semifinále má mladá Slovenka v priebežnom rebríčku už 645 bodov.

    VIDEO: Pohánková po zápase

    Rok začínala na 525. mieste

    Aktuálny kalendárny rok začínala pritom až na 525. mieste svetového rebríčka. Na okruhu WTA Tour debutovala v hlavnej súťaži pred rokom na podujatí v indickom Chennai.

    Mimoriadne vydarený má najmä záver tejto sezóny na ázijských dvorcoch. V čínskom Wu-Chane absolvovala premiéru na turnaji kategórie WTA 1000 a prebojovala sa až do osemfinále.

    Na ceste medzi šestnásť najlepších zdolala Maďarku Annu Bondárovú aj domácu Číňanku Wang Si-jü, zastavila ju až bývalá svetová trojka Grékyňa Maria Sakkariová. Už vďaka výsledku vo Wu-Chane sa prvýkrát v kariére dostala na čelo slovenského rebríčka.

    Vo finále čaká bývalá finalistka US Open

    Šnajderová, ktorej vo svetovom rebríčku patrí 13. priečka, sa v nedeľňajšom finále stretne s Kanaďankou Leylah Fernandezovou. Tá v prvom sobotňajšom semifinále zdolala Uzbečku Kamillu Rachimovovú 7:5, 6:3.

    Fernandezová, niekdajšia finalistka US Open, postúpila do semifinále bez boja po odstúpení najvyššie nasadenej Kazašky Jeleny Rybakinovej pre zranenie krku.

    Tenis

    Tenis

    Mia Pohánková na turnaji v Tokiu.
    Mia Pohánková na turnaji v Tokiu.
    Pohánková je tenisová kométa, ktorá nezhasla. Miluje Harryho, zábavu a svoju posteľ
    Boris Vanyateraz
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