Turnaj majstrov 2026
B-skupina (skupina Ivana Lendla):
Daniil Medvedev (Rus.-4) - Frances Tiafoe (USA-7) 6:3, 6:4
Ruský tenista Daniil Medvedev si v poslednom vystúpení v B-skupine turnaja majstrov v Turíne vybojoval postup do semifinále, v ktorom vyzve svetovú jednotku Alexandra Zvereva.
V piatkovom priamom súboji o pokračovanie na záverečnom podujatí sezóny zdolal v pozícii nasadenej štvorky turnajovú sedmičku Američana Francisa Tiafoea za 81 minút 6:3, 6:4.
Súperom Medvedeva v boji o finálovú miestenku bude v sobotu od 20.30 h svetová jednotka Nemec Alexander Zverev.
Zlomový bod prvého setu prišiel za stavu 2:2, keď Rus odvrátil dva brejkbaly svojho súpera. Tiafoe pokračoval v sympatickom výkone, no po dvoch smolných úderoch prišiel o podanie a Medvedev si tie svoje potom postrážil - 6:3.
VIDEO: Zostrih zápasu Medvedev - Tiafoe
V druhom sete si obaja hráči pomerne s prehľadom držali servis až do ôsmeho gemu. V ňom Tiafoe obrovskou chybou ponúkol Rusovi brejkbal a od toho momentu videli diváci najkrajšie výmeny zápasu.
Medvedev zlomil súpera pri štvrtom brejkbale a potom pri vlastnom podaní duel zaslúžene ukončil.
Američanovi vrátil septembrovú prehru z osemfinále US Open a vyradil z turnaja štvrtého a zároveň posledného z debutantov.
Medvedev si bude chcieť napraviť chuť po tom, čo ani v jednom z grandslamov neprešiel ďalej ako do osemfinále.
„Turnaj majstrov je vždy skvelý. V prípade, že skončíte skôr, máte čas na zaslúžený oddych. Ak ale hráte ďalej, je to tiež skvelé, pretože milujem víťazstvá. Vidím v tom len samé pozitíva. Vždy sa snažím bojovať o výhru a dnes mi to šlo naozaj dobre,“ povedal v rozhovore na kurte víťaz tohto turnaja z roku 2020.