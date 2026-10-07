    Medvedev navštívil fanúšika, ktorého trafil loptičkou. Daroval mu podpísanú raketu

    Ruský tenista Daniil Medvedev
    Ruský tenista Daniil Medvedev (Autor: TASR/AP)
    TASR|7. okt 2026 o 18:16
    ShareTweet0

    Fanúšik po zásahu skončil v nemocnici.

    Ruský tenista Daniil Medvedev navštívil v nemocnici fanúšika, ktorého zasiahol v pondelok loptičkou do oka počas turnaja ATP v Pekingu.

    Pacientovi, ktorý je v dobrom zdravotnom stave, mal priniesť podpísanú raketu s nápisom „Je mi to ľúto“.

    Medvedeva po incidente v semifinále diskvalifikovali. Do finále tak postúpil Novak Djokovič, ktorý v tom čase viedol 7:5, 5:3 a 15:15 v deviatom geme druhého setu.

    Medvedev po prehratej výmene frustrovaný odpálil loptičku bekhendom do hľadiska a zasiahol pritom do tváre jedného z divákov, ktorý sedel v hľadisku v prvom rade.

    Fanúšika museli odviesť z tribúny, keďže bolo zjavné, že trpí bolesťou. Djokoviča vyhlásili za víťaza duelu a jeho ruský súper toto rozhodnutie rešpektoval.

    Medvedev vyslal gestom na tribúnu ospravedlnenie, to však umpirovému rozhodcovi Mohamedovi Lahyanimu a vrchnému rozhodcovi turnaja nestačilo.

    Okrem diskvalifikácie prišiel Medvedev o 200 renkingových bodov a prize money, ktoré v Pekingu získal (196.000 eur).

    Djokovič nakoniec získal titul na pekinskom turnaji, na ktorom dosiaľ nikdy neprehral ani zápas.

    Tenis

    Tenis

    Ruský tenista Daniil Medvedev
    Ruský tenista Daniil Medvedev
    Medvedev navštívil fanúšika, ktorého trafil loptičkou. Daroval mu podpísanú raketu
    dnes 18:16
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Medvedev navštívil fanúšika, ktorého trafil loptičkou. Daroval mu podpísanú raketu