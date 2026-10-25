VIDEO: Trápil ho kvalifikant, no pomohol si esami. Medvedev ovládol turnaj v Almaty

ATP Almaty 2026
dvojhra - finále:
Daniil Medvedev (Rus.-1) - Nikoloz Basilašvili (Gruz.) 6:7 (6), 6:1, 6:3
Ruský tenista Daniil Medvedev obhájil prvenstvo na turnaji ATP 250 v Almaty.
V pozícii nasadenej jednotky triumfoval v nedeľnom finále nad gruzínskym kvalifikantom Nikolozom Basilašvilim po troch setoch 6:7 (6), 6:1 a 6:3. Medvedev zaznamenal až 22 es.
VIDEO: Zostrih zápasu Medvedev - Basilašvili
Pre niekdajšieho lídra svetového rebríčka je to 25. titul v kariére a štvrtý v tejto sezóne. Úspešnejší na okruhu ATP je tento rok len Talian Jannik Sinner so šiestimi titulmi.
Tridsaťročný Medvedev z pozície svetovej päťky bojoval so 128. hráčom rebríčka takmer dve hodiny. Napokon mu ale šiesty titul a prvý po viac ako štyroch a pol rokoch získať nedovolil.