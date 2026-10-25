    VIDEO: Trápil ho kvalifikant, no pomohol si esami. Medvedev ovládol turnaj v Almaty

    Ruský tenista Daniil Medvedev
    Ruský tenista Daniil Medvedev (Autor: TASR/AP)
    TASR|25. okt 2026 o 14:38
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    Rus získal štvrtý titul v sezóne.

    ATP Almaty 2026

    dvojhra - finále:

    Daniil Medvedev (Rus.-1) - Nikoloz Basilašvili (Gruz.) 6:7 (6), 6:1, 6:3

    Ruský tenista Daniil Medvedev obhájil prvenstvo na turnaji ATP 250 v Almaty.

    V pozícii nasadenej jednotky triumfoval v nedeľnom finále nad gruzínskym kvalifikantom Nikolozom Basilašvilim po troch setoch 6:7 (6), 6:1 a 6:3. Medvedev zaznamenal až 22 es.

    VIDEO: Zostrih zápasu Medvedev - Basilašvili

    Pre niekdajšieho lídra svetového rebríčka je to 25. titul v kariére a štvrtý v tejto sezóne. Úspešnejší na okruhu ATP je tento rok len Talian Jannik Sinner so šiestimi titulmi.

    Tridsaťročný Medvedev z pozície svetovej päťky bojoval so 128. hráčom rebríčka takmer dve hodiny. Napokon mu ale šiesty titul a prvý po viac ako štyroch a pol rokoch získať nedovolil.

    Tenis

    Tenis

    Ruský tenista Daniil Medvedev
    Ruský tenista Daniil Medvedev
    VIDEO: Trápil ho kvalifikant, no pomohol si esami. Medvedev ovládol turnaj v Almaty
    dnes 14:38
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