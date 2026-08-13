Mladí tenisti majú za sebou úspešné turnaje. Mečíř: Dávajú nám do budúcna nádej aj povzbudenie

Mládežnícki slovenskí tenisoví reprezentanti majú za sebou úspešné pôsobenie na medzinárodnej scéne.
Družstvo chlapcov do 18 rokov získalo bronz na majstrovstvách Európy a na popredných priečkach sa umiestnili aj ďalšie výbery.
Prezident Slovenského tenisového zväzu (STZ) Miloslav Mečíř na štvrtkovej tlačovej konferencii pri tejto príležitosti vyjadril radosť z dosiahnutých výsledkov, ktoré podľa neho dokazujú, že práca STZ s mládežou sa oplatí.
Popri 3. mieste chlapcov do 18 rokov na ME vo francúzskom Vichy zaujala aj 5. priečka chlapcov do 14 rokov na majstrovstvách sveta v Prostějove.
„V prvom rade by som chcel pogratulovať chlapcom k pekným výsledkom, potešili nás všetkých. Chlapci po dlhom čase výsledkami trošku predbehli dievčatá, tam sme mali medzeru.
Všetky tímy nás potešili a dáva nám to do budúcna nádej aj povzbudenie, že naša robota sa oplatí. Držím im palce do ďalších bojov, len tak ďalej,“ uviedol Mečíř.
VIDEO: Kapitán Slovenska Lukáš Lacko
Na MS v Prostějove v úvode augusta sa predstavilo aj družstvo dievčat, ktoré obsadilo 7. pozíciu. Rovnaký tím na prelome júna a júla dosiahol 4. miesto na ME v talianskom Loane.
Dievčatá do 16 rokov skončili taktiež na 4. priečke na ME v Mariánskych Lázňach v Česku začiatkom augusta a postupom do semifinále si vybojovali účasť na novembrových MS družstiev do 16 rokov v Káhire. Dievčatá do 12 rokov na ME vo francúzskej Lucciane v úvode augusta obsadili 8. miesto.
Úspešná sezóna
„Slovenský mládežnícky tenis sa v tomto období mal možnosť predstaviť v najvýznamnejších tímových súťažiach. Hralo osem našich mládežníckych družstiev majstrovstvá Európy, takže sme mohli získať veľmi dobrý obraz o tom, ako slovenský mládežnícky tenis na medzinárodnej scéne vyzerá.
Túto sezónu môžeme určite hodnotiť ako úspešnú. V každej súťaži štartovalo v priemere 30 až 35 krajín vo väčšine kategórií a päť našich tímov sa dostalo medzi osem najlepších, čo je veľmi dobrý výsledok. Štyri tímy sa dostali až do semifinále.
Veľmi sa tešíme z tretieho miesta tímu do 18 rokov, táto kategória je pozorne vnímaná, lebo títo chlapci sú pred bránami veľkého mužského tenisu a dá sa povedať, že sú aj v hľadáčiku kapitána tímu pre Davisov pohár.
Myslím si, že slovenský tenis sa nemá za čo hanbiť, máme generácie veľmi talentovaných športovcov,“ vyjadril sa športový riaditeľ STZ Vladimír Habas.
Sloboda v dvojhrách 100-percentný
Výber chlapcov do 18 rokov v zložení Leon Sloboda, Marko Bekéni a Matúš Petráško na ME vo Vichy v úvode augusta vo finálovej skupine zdolal Čechov 3:0, v semifinále prehral s Talianmi 1:2 a v súboji o bronz zvíťazil nad Nemcami 3:0.
„Chcel by som vyzdvihnúť oboch singlistov, Marka Bekéniho aj Leona Slobodu. Leon vyhral všetky svoje dvojhry, Marko až na zápas s Talianmi tiež.
V kvalifikačnej skupine v Piešťanoch sme boli prví nasadení, obidva zápasy boli rozhodnuté po dvojhrách, čiže spokojnosť.
Tým, že chalani majú trošku odlišný program, nemajú spolu veľmi nahratú štvorhru, takže napriek rozhodnutým zápasom som ich nabádal, aby spolu odohrali aj štvorhru, ktorá môže prípadne v ďalších zápasoch rozhodovať.
To sa aj stalo v semifinále s Talianmi, ale žiaľ, to bol asi jediný zápas, ktorý chlapcom nevyšiel. S troškou šťastia sa dalo hrať aj o zlatú medailu, ale tretie miesto je stále pekný úspech.
Pokiaľ ide o tím, bola to kombinácia výbornej tímovej nálady mimo kurtu a koncentrovaných výkonov na kurte. S prístupom som nemal problém a chalani celé dva týždne predvádzali výborné výkony,“ zhodnotil Lukáš Lacko, kapitán tímu do 18 rokov.
Tímové súťaže mi dávajú pozitívnu energiu
Sloboda v dvojhrách prehral iba prvý set v kvalifikačnej skupine, ale potom získaval body pre Slovensko bez straty setu.
„Nemal som veľa zápasových skúseností v uplynulej dobe, veľakrát som prehral v prvých kolách.
Ako som prehral prvý set, tak som sa snažil nakopnúť, niečo zmeniť v hre a začalo mi to fungovať aj v ďalších zápasoch.
Snažil som sa aj počúvať trénera, tímové súťaže mi dávajú pozitívnu energiu, s chalanmi ma to baví,“ povedal Sloboda.
VIDEO: Marko Bekéni a Leon Sloboda
Mladíci konkurujú európskej špičke
Družstvo chlapcov do 14 rokov v zložení Martin Adamča, Max Kimak a Matteo Sanson na MS v Prostějove vo štvrťfinále podľahlo neskorším víťazom turnaja Švajčiarom. K 5. priečke sa prebojovalo víťazstvami 2:1 nad USA a Veľkou Britániou. Rovnaký tím obsadil na ME vo Valencii na prelome júna a júla 2. miesto.
„Pre mňa ako kapitána to bolo extrémne náročné, kvalifikácia, hlavná skupina, finále majstrovstiev Európy aj teraz ten Prostějov, kde boli extrémne teploty a chalanov som ľadoval ako jediný tréner.
Mojou úlohou bolo túto generáciu chalanov posunúť ďalej tak, aby sme stále konkurovali v Európe a prípadne aj vo svete, čo sa im podarilo. Martin Adamča bol dlhú časť sezóny prvý v Európe vo svojom rebríčku, teraz je tretí.
Stále hovorím, že pokiaľ sú chlapci medzi špičkou, tak je úplne jedno, či sú prví, tretí alebo siedmi. Dôležité je, aby sa držali medzi špičkou,“ zhodnotil kapitán tímu do 14 rokov Miloslav Grolmus.