Zastali sa jej hráčky z celého sveta. Vondroušovej vyjadrila podporu aj Šramková

České aj zahraničné tenistky podporili Markétu Vondroušovú, ktorá dostala v pondelok od Medzinárodnej agentúry pre integritu tenisu (ITIA) štvorročný zákaz činnosti kvôli neodovzdanej vzorke pri vlaňajšej dopingovej kontrole.
Karolína Muchová označila na sociálnych sieťach trest za ťažko pochopiteľný. Za Vondroušovú sa postavil aj Český tenisový zväz (ČTS) či bývalý fedcupový kapitán Petr Pála. Ozvala sa aj hráčska asociácia (PTPA).
"Rešpektujem boj za čistý šport. Tiež verím, že férovosť, dôslednosť a zdravý rozum majú zmysel. Štyri roky sú kruté a ťažko k pochopeniu. Stojím za tebou, Maky," napísala jedenásta hráčka sveta Muchová na sociálnych sieťach.
Dostala trest, ktorý môže znamenať koniec kariéry
Zaskočení "brutalitou trestu" sú aj zástupcovia českého zväzu, podľa ktorých nie je Vondroušová dopingová hriešnica, ktorá by si v kariére pomáhala nedovolenými podpornými prostriedkami.
"Došlo k nezrovnalostiam pri antidopingovej kontrole, ale dôvody odmietnutia nečakanej večernej návštevy vysvetlila. Ak porušila pravidlá a poriadky, mala by byť adekvátne potrestaná, iste, ale určite nie takto exemplárne a drakonicky. Dostala trest, ktorý prakticky znamená koniec tenisovej kariéry," uviedol ČTS.
"Nedopovala, v jej tele neboli zakázané látky, len odmietla zo strachu kontrolu," zdôraznil zväz s tým, že za Vondroušovou stoja.
Hráčska asociácia (PTPA) požaduje, aby antidopingové orgány dali hráčom väčší vplyv na pravidlá testovania. "Testovanie schvaľujeme. Hráči si ale zaslúžia skutočný hlas v pravidlách, ktoré ich riadia, "uviedla PTPA vo vyhlásení.
Prípad Vondroušovej oživil obavy ohľadom bezpečnosti a súkromia hráčok počas mimo súťažného testovania, najmä ak sa návštevy uskutočňujú v ich domácnostiach mimo štandardného času.
"Bez posudzovania viny či neviny: Štvorročný zákaz pre hráčku, ktorá nikdy nemala pozitívny test a ktorá uviedla, že sa obávala o svoju bezpečnosť, keď jej pri dverách neskoro večer zazvonila neznáma osoba, by mal prinútiť tento šport k zastaveniu," uviedla PTPA.
K masívnej podpore sa pridala aj Šramková
Dvadsaťšesťročná hráčka v pondelňajšom vyjadrení na Instagrame uviedla, že uplynulé mesiace ju zasiahli viac, ako čakala. Odmietla, že by dopovala, a poukázala aj na ďalší test o tri dni neskôr, ktorý bol negatívny.
Obrázkovými symbolmi alebo odkazmi ju podporil rad ďalších tenistiek.
"Nemôžem tomu uveriť. Sme s tebou," napísala Rumunka Sorana Cirsteaová.
Slovenka Rebecca Šramková sa pridala so odkazom: "Vráť sa silnejšia ako kedykoľvek predtým." Tereza Martincová potom na svojom instagrame napísala: "Je to fér? Som s tebou, Margaréto."
Podporu bývalej šiestej hráčke sveta vyjadrili tiež ďalšie Češky Linda Nosková, Tereza Valentová či Laura Samson, ale aj svetové hviezdy Coco Gauffová, Elise Mertensová, Paula Badosaová, Maria Sakkariová, Anna Kalinská, Iva Jovicová, Clara Tausonová, Marta Kosťuková, Katie Boulterová, Eva Lysová, Sloane Stephensová, Peyton Stearnsová, Elisa Mertensová, Katie Boulterová, Sara Erraniová alebo jej finálová súperka z Wimbledonu Ons Jabeurová.
Dištanc má Vondroušovej vypršať 21. júna 2030. Dovtedy nesmie hrať, trénovať ani sa zúčastňovať žiadnych podujatí organizovaných alebo schválených organizáciami ITF, WTA, ATP, grandslamovými turnajmi ani národnými tenisovými zväzmi.
Proti rozhodnutiu sa môže víťazka ankety český Športovec roka za rok 2023 odvolať na arbitrážny športový súd CAS. Ohľadom ďalších krokov ale zatiaľ Vondroušová neinformovala.