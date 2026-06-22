Česká tenistka reaguje na štvorročný dištanc: Nikdy som nedopovala, vzali mi radosť

Česká tenistka Markéta Vondroušová po pondelkovom verdikte Medzinárodnej agentúry pre integritu tenisu (ITIA) a štvorročnom zákaze činnosti odmietla, že by niekedy dopovala.
Uplynulé obdobie ju zasiahlo viac, než si dokázala predstaviť. Napísala to na Instagrame, o ďalších krokoch neinformovala.
Nikdy som nemala počas kariéry pozitívny test
„Nikdy som nedopovala. Nikdy som nemala počas kariéry pozitívny test. Podstúpila som nespočetné množstvo antidopingových kontrol a vždy som išla na kurt s čistým svedomím.
Len tri dni po incidente, ktorý mi napokon zmenil život, som bola znovu testovaná. Výsledok bol negatívny. Rovnako ako všetky testy predtým,“ napísala Vondroušová.
Víťazka Wimbledonu z roku 2023 dostala štvorročný zákaz činnosti po tom, čo vlani 3. decembra neodovzdala vzorku pri mimosúťažnej kontrole.
Bránila sa tým, že kontrolórka nemeckej antidopingovej agentúry sa nesprávala podľa bežných postupov.
Za Vondroušovou prišla mimo hodinového intervalu, ktorý športovci denne uvádzajú v aplikácii ADAMS. Prostredníctvom nej informujú, kedy a kde budú k dispozícii.
Vondroušová nepustila kontrolórku do bytu a argumentovala, že žena sa nelegitimovala a neukázala jej poverenie. Jej príchod po ôsmej večer údajne u bývalej svetovej šestky spustil akútnu stresovú reakciu.
Kontrolórka naopak v správe tvrdila, že všetky náležitosti splnila. Vondroušová dostala maximálny možný trest ako v prípade pozitívneho testu.
Neuveriteľne vyčerpávajúce a bolestivé obdobie
„Nikdy by mi nenapadlo, že budem písať niečo takéto. Úprimne by som si priala, aby tým, čím som si prešla počas posledných mesiacov, nemusel prechádzať nikto iný.
Každý deň sa budíte s neistotou, strachom a pocitom, že strácate kontrolu nad svojím životom. Je to niečo, čo sa ťažko vyjadruje slovami.
Je to neuveriteľne vyčerpávajúce a bolestivé obdobie, ktoré ma zasiahlo oveľa viac, než som si kedy dokázala predstaviť,“ uviedla česká hráčka.
Sedem mesiacov bojov
Posledné mesiace označila za najťažšie v živote. „Sedem mesiacov čakania. Sedem mesiacov neistoty. Sedem mesiacov bojov. Sedem mesiacov každodennej nádeje, že sa všetko nakoniec vyrieši.
Namiesto toho sa z toho stali mesiace plné strachu, bezmocnosti a vyčerpania. Obdobie, keď som musela otvoriť svoj súkromný život spôsobom, ktorý by väčšina ľudí zdieľala len s najbližšími.
Obdobie, keď som urobila všetko, čo bolo v mojich silách, aby som dokázala, že nemám čo skrývať.“
Uviedla, že v predchádzajúcich mesiacoch urobila všetko, čo mala. „Spolupracovala som. Odpovedala som na každú otázku. Dodala som všetko, čo sa vyžadovalo.
Vypovedala som pred tribunálom a snažila sa čo najlepšie vysvetliť, čo sa stalo. Dala som do toho všetko, čo som mala. Každú štipku svojej energie, sily a viery.
Aj počas týchto siedmich mesiacov som naďalej plnila všetky povinnosti profesionálnej športovkyne.
Každý deň som aktualizovala informácie o svojom pohybe, aby ma mohli kedykoľvek testovať. A aj ma testovali,“ uviedla.
Profesionálny šport znamená prijímať pravidlá
„Po celý čas dúfate, že pravda bude stačiť. Že sa všetko vysvetlí. Že keď budete úprimní, budete spolupracovať a urobíte všetko, čo môžete, bude to stačiť.
Ale niekedy to nestačí. Profesionálny šport znamená prijímať pravidlá a kontroly. Vždy som ich rešpektovala a chápem, prečo existujú. Len si prajem, aby nikdy nestratili svoju ľudskosť,“ napísala.
Dištanc má Vondroušovej vypršať 21. júna 2030. Do tej doby nesmie hrať, trénovať ani sa zúčastňovať žiadnych akcií organizovaných alebo schválených organizáciami ITF, WTA, ATP, grandslamovými turnajmi ani národnými tenisovými zväzmi.
Proti rozhodnutiu sa môže víťazka ankety Český športovec roka 2023 odvolať na arbitrážny športový súd CAS. O ďalších krokoch však zatiaľ Vondroušová neinformovala.
„Dnes neviem povedať, čo bude ďalej. Posledných sedem mesiacov zanechalo stopy, ktoré cez noc nezmiznú.
Vzali mi radosť, sebavedomie a pocit bezpečia, ktorý som kedysi mala. A úprimne, neviem, ako dlho potrvá, kým tieto veci znovu nájdem,“ dodala Vondroušová.