Česká víťazka Wimbledonu neodovzdala vzorku. Dostala štvorročný zákaz činnosti

Víťazka Wimbledonu z roku 2023 Markéta Vondroušová dostala za neodovzdanie vzorky počas minuloročnej dopingovej kontroly štvorročný zákaz činnosti.
Dostala teda maximálny možný trest, rovnaký ako v prípade pozitívneho dopingového testu. Informovala o tom Medzinárodná agentúra pre integritu tenisu (ITIA) na svojej webovej stránke.
Dvadsaťšesťročná Vondroušová neodovzdala vzorku pri mimosúťažnej kontrole 3. decembra. Obhajovala sa tým, že komisárka nemeckej antidopingovej agentúry nepostupovala podľa bežných pravidiel.
K Vondroušovej prišla mimo hodinového časového okna, ktoré športovci každý deň uvádzajú v aplikácii ADAMS. Prostredníctvom nej oznamujú, kedy a kde budú k dispozícii na kontrolu.
Vondroušová preto komisárku do svojho bytu nevpustila. Pri obhajobe sa opierala o tvrdenie, že sa komisárka nepreukázala a neukázala svoje poverenie.
Komisárka však vo svojej správe uviedla, že splnila všetky požadované náležitosti. Prípadom Vondroušovej sa zaoberal nezávislý tribunál.
Testovanie je nevyhnutný na ochranu súťaže
„Chápeme, že proces testovania je nepríjemný, a uvedomujeme si, že predstavuje ďalšiu záťaž pre hráčov, ktorých práca je už aj tak spojená s vysokou mierou tlaku a verejnej kontroly.
Je však nevyhnutný na ochranu férovej súťaže,“ uviedla generálna riaditeľka ITIA Karen Moorhouseová.
„Bezpečnosť a blaho hráčov aj našich komisárov sú pre nás veľmi dôležité. Naši komisári sú dobre vyškolení, profesionálni a pohlavie pracovníkov vždy zodpovedá pohlaviu testovaného hráča.
Vždy pri sebe nosia preukaz totožnosti a ak si hráči nie sú istí, môžu si ich totožnosť overiť aj inými spôsobmi,“ dodala Moorhouseová.
Bývalá svetová šestka Vondroušová sa tiež bránila tým, že trpela akútnou stresovou reakciou, kvôli ktorej nekonala racionálne.
Tribunál túto skutočnosť vo svojom rozhodnutí zohľadnil, no dospel k záveru, že predložené dôkazy nepredstavujú „žiadne presvedčivé ospravedlnenie“ odmietnutia dopingového testu.
Hráči môžu byť testovaní kedykoľvek a kdekoľvek
„Neohlásené testovanie je nevyhnutným nástrojom na ochranu čistého športu. Nezávislý tribunál tento princíp napokon podporil.
Tento prípad je dôležitou pripomienkou, že hráči môžu byť testovaní kedykoľvek a kdekoľvek a že odmietnutie testu so sebou nesie značné riziká,“ uviedla Moorhouseová.
Zákaz činnosti má Vondroušovej vypršať 21. júna 2030. Dovtedy nesmie hrať, trénovať ani sa zúčastňovať na žiadnych podujatiach organizovaných alebo schválených organizáciami ITF, WTA, ATP, grandslamovými turnajmi ani národnými tenisovými zväzmi.
Rozhodneme sa, aký bude ďalší postup
Proti rozhodnutiu sa môže víťazka ankety Český športovec roka 2023 odvolať na Športový arbitrážny súd CAS.
„Oboznámime sa s odôvodnením rozhodnutia a rozhodneme sa, aký bude ďalší postup. Najskôr sa musíme poradiť s Markétou, o ďalších krokoch teraz nechcem špekulovať,“ povedal ČTK právny zástupca tenistky Jan Exner.
V minulosti boli za porušenie dopingových pravidiel potrestaní aj českí tenisti Karel Nováček, Petr Korda, Bohdan Ulihrach, ktorému bol trest neskôr zrušený, Ivo Minář a Barbora Strýcová.
Naposledy mala pred dvoma rokmi pozastavenú činnosť Nikola Bartůňková.