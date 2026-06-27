Keysová sa naladila na Wimbledon výborne. Na turnaji v Eastbourne získala titul

WTA Eastbourne 2026
Dvojhra - finále:
Madison Keysová (USA-2) - Tatjana Mariová (Nem.) 7:5, 6:4
Americká tenistka Madison Keysová sa stala víťazkou dvojhry na trávnatom turnaji WTA v Eastbourne.
Vo finále zdolala v pozícii nasadenej dvojky Nemku Tatjanu Mariovú 7:5, 6:4. Pre šampiónku Australian Open z roku 2025 bolo podujatie generálkou na Wimbledon.
Tridsaťjedenročná Keysová do zbierky pridala celkovo jedenásty titul, má ich zo všetkých povrchov.
Úlohu favoritky potvrdila z pozície 27. hráčky svetového rebríčka vďaka skvelému podaniu, Mariaovej ponúkla jediný brejkbal a odvrátila ho.
V Eastbourne šampiónka vlaňajšieho vyhrala už v rokoch 2014 a 2023.