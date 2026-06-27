    Keysová sa naladila na Wimbledon výborne. Na turnaji v Eastbourne získala titul

    Madison Keysová.
    Madison Keysová. (Autor: TASR/AP)
    TASR, ČTK|27. jún 2026 o 15:06
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    Vo finále zdolala nemeckú tenistku Tatjanu Mariovú.

    WTA Eastbourne 2026

    Dvojhra - finále:

    Madison Keysová (USA-2) - Tatjana Mariová (Nem.) 7:5, 6:4

    Americká tenistka Madison Keysová sa stala víťazkou dvojhry na trávnatom turnaji WTA v Eastbourne.

    Vo finále zdolala v pozícii nasadenej dvojky Nemku Tatjanu Mariovú 7:5, 6:4. Pre šampiónku Australian Open z roku 2025 bolo podujatie generálkou na Wimbledon.

    Tridsaťjedenročná Keysová do zbierky pridala celkovo jedenásty titul, má ich zo všetkých povrchov.

    Úlohu favoritky potvrdila z pozície 27. hráčky svetového rebríčka vďaka skvelému podaniu, Mariaovej ponúkla jediný brejkbal a odvrátila ho.

    V Eastbourne šampiónka vlaňajšieho vyhrala už v rokoch 2014 a 2023.

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