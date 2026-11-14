ONLINE: Linda Nosková - Jelina Svitolinová dnes, Turnaj majsteriek 2026 LIVE (semifinále)

Linda Nosková a Jelina Svitolinová dnes hrajú semifinálový zápas na Turnaji majsteriek 2026.
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ONLINE PRENOS: Linda Nosková - Jelina Svitolinová dnes LIVE (tenis, WTA Turnaj majsteriek 2026, semifinále, sobota, NAŽIVO)
Turnaj majsteriek Semifinále 2026
14.11.2026 o 22:30
Nosková
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Svitolinová
Prenos
Linda Nosková může být první českou finalistkou od Turnaje mistryň 2011, kdy Petra Kvitová ve finále přehrála Viktorii Azarenkovou ve třech setech a zapsala jeden ze svých nejcennějších titulů. Stejně jako Nosková tehdy v sezoně získala wimbledonský titul a dovedla reprezentaci k vítězství ve Fed Cupu (dnes již BJK Cupu).
O Elině Svitolinové se hovořilo již před Turnajem mistryň. Na její popud totiž nedošlo na tradiční fotku účastnic Turnaje mistryň. Důvodem byla účast Mirry Andrejevové a Aryny Sabalenkové. Jak známo, Rusko již více než čtyři roky útočí na Ukrajinu, porušuje mezinárodní právo a páchá válečné zločiny. Bělorusko při zahájení invaze poskytlo Rusku své území. Nicméně ruské a běloruské tenistky můžou startovat pod neutrálním statusem. Dodejme, že na Turnaji mistryň hrála ještě Marta Kosťuková. Ta ale nahradila Jelenu Rybakinovou oficiálně až v sobotu večer středoevropského času. Každopádně je velmi pravděpodobné, že její postoj by byl zcela identický jako v případě Svitolinové.
Elina Svitolinová rozehrála Turnaj mistryň debaklem 4:6, 0:6 s Andrejevovou. Poté si spravila chuť obratem s Karolínou Muchovou. Po prvním setu si Ukrajinka brala medical timeout a dlouho byla horší hráčkou. Každopádně zvedla se a přehrála letošní wimbledonskou finalistku 3:6, 6:2, 6:2. V přímém souboji o postup pak překvapivě zdolala Arynu Sabalenkovou 6:3, 3:6, 6:1 a zaznamenala svou druhou výhru v osmém vzájemném duelu s bývalou světovou jedničkou.
Elina Svitolinová
Světová šestka se vrátila na Turnaj mistryň po sedmi letech. Tehdy nestačila ve finále na Australanku Bartyovou, v roce 2018 pak podnik pro osm nejlepších tenistek sezony opanovala. Zvládla čtyři třísetové duely. Ve finále otáčela s Američankou Stephensovou.
Svitolinová má za sebou velmi dobrý rok. Získala dva tituly, a sice v Aucklandu a na antukové tisícovce v Římě. Finále si zahrála ještě v Dubaji. Na grandslamech postoupila v Melbourne do semifinále, v Paříži do čtvrtfinále, na Wimbledonu skončila hned v prvním kole a na US Open pak v kole třetím. Ukrajinu pak dovedla do finále BJK Cupu, ve kterém Ukrajinky podlehly Češkám.
V rámci asijské šňůry zapsala čtvrtfinále v Pekingu a ve Wuchanu. V posledních týdnech si prochází složitým životním obdobím. Oznámila rozvod s již bývalým francouzským tenistou Gaelem Monfilsem. Přiznala, že roli v tom sehrála i válka na Ukrajině.
Světová šestka se vrátila na Turnaj mistryň po sedmi letech. Tehdy nestačila ve finále na Australanku Bartyovou, v roce 2018 pak podnik pro osm nejlepších tenistek sezony opanovala. Zvládla čtyři třísetové duely. Ve finále otáčela s Američankou Stephensovou.
Svitolinová má za sebou velmi dobrý rok. Získala dva tituly, a sice v Aucklandu a na antukové tisícovce v Římě. Finále si zahrála ještě v Dubaji. Na grandslamech postoupila v Melbourne do semifinále, v Paříži do čtvrtfinále, na Wimbledonu skončila hned v prvním kole a na US Open pak v kole třetím. Ukrajinu pak dovedla do finále BJK Cupu, ve kterém Ukrajinky podlehly Češkám.
V rámci asijské šňůry zapsala čtvrtfinále v Pekingu a ve Wuchanu. V posledních týdnech si prochází složitým životním obdobím. Oznámila rozvod s již bývalým francouzským tenistou Gaelem Monfilsem. Přiznala, že roli v tom sehrála i válka na Ukrajině.
Linda Nosková ukazuje, že ji prostředí v Indian Wells, kde se ji nedařilo, postupem času sedí. Už v březnu zde na tisícovce postoupila do semifinále. Na Turnaji mistryň přehrála Ukrajinku Kosťukovou 6:2, 6:4 a domácí Coco Gauffovou dvakrát 6:3. Po utkání byla v rozhovoru pro televizní stanici CANAL+ Sport v takovém flow, že ani nevěděla, že už má jistý postup. Proti Jessice Pegulaové pak v repríze letošního berlínského finále prohrála z mečbolu 6:7, 6:4, 5:7. I tak si vyhraným setem zajistila první místo ve skupině.
Linda Nosková
Svěřenkyně Tomáše Krupy a Lukáše Dlouhého má za sebou životní rok. Oba své tituly získala na trávě, na které se přitom dlouho trápila. Kromě Wimbledonu vyhrála travnatou pětistovku v Berlíně, kde ve finále přehrála Američanku Pegulaovou.
Nosková také dovedla český tým k triumfu v BJK Cupu, když na jaře odvedla mečboly na švýcarský postup s Belindou Bencicovou. Na finálovém turnaji pak získala tři body. Ve finále zdolala Ukrajinku Svitolinovou a dala razítko na první český titul od roku 2018.
Světová osmička Nosková je nejhůře nasazenou hráčkou Turnaje mistryň. Vzhledem ke svému wimbledonskému triumfu měla účast na podniku pro osm nejlepších tenistek sezony prakticky jistou již v červenci. Před Turnajem mistryň si naordinovala měsíční pauzu. Kvůli zranění lýtka se odhlásila z tisícovky ve Wuchanu.
Svěřenkyně Tomáše Krupy a Lukáše Dlouhého má za sebou životní rok. Oba své tituly získala na trávě, na které se přitom dlouho trápila. Kromě Wimbledonu vyhrála travnatou pětistovku v Berlíně, kde ve finále přehrála Američanku Pegulaovou.
Nosková také dovedla český tým k triumfu v BJK Cupu, když na jaře odvedla mečboly na švýcarský postup s Belindou Bencicovou. Na finálovém turnaji pak získala tři body. Ve finále zdolala Ukrajinku Svitolinovou a dala razítko na první český titul od roku 2018.
Světová osmička Nosková je nejhůře nasazenou hráčkou Turnaje mistryň. Vzhledem ke svému wimbledonskému triumfu měla účast na podniku pro osm nejlepších tenistek sezony prakticky jistou již v červenci. Před Turnajem mistryň si naordinovala měsíční pauzu. Kvůli zranění lýtka se odhlásila z tisícovky ve Wuchanu.
Vzájemné zápasy 3:1
Obě tenistky se poprvé utkaly ve čtvrtfinále Australian Open 2024, které Svitolinová po třech gamech skrečovala. Následně Nosková zvítězila téhož roku v Monterrey dvakrát 6:4. V letošní sezoně se naopak ve čtvrtfinále v hale na antuce ve Stuttgartu radovala Ukrajinka 7:6, 7:5. Naposledy se obě hráčky střetly celkem nedávno ve finále BJK Cupu a Nosková výhrou 6:3, 7:5 zajistila první český titul od roku 2018.
Obě tenistky se poprvé utkaly ve čtvrtfinále Australian Open 2024, které Svitolinová po třech gamech skrečovala. Následně Nosková zvítězila téhož roku v Monterrey dvakrát 6:4. V letošní sezoně se naopak ve čtvrtfinále v hale na antuce ve Stuttgartu radovala Ukrajinka 7:6, 7:5. Naposledy se obě hráčky střetly celkem nedávno ve finále BJK Cupu a Nosková výhrou 6:3, 7:5 zajistila první český titul od roku 2018.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 22:30.