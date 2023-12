Dúfam, že Rusi budú vlastenci a odmietnu účasť na OH, vraví Ukrajinka Curenková

„S týmto rozhodnutím nesúhlasím. Už teraz môžem povedať, že to budú najtemnejšie olympijské hry, aké si pamätám.

Na OH budú športovci z oboch krajín súťažiť bez národnej vlajky, hymny a nie v národných farbách.

Nemyslím si, že by niektorý z našich športovcov súhlasil s tým, aby bol v jednej šatni so športovcami z Ruska alebo Bieloruska. Nehovoriac o priamej konfrontácii.“

Takže samotné rozhodnutie MOV ma neprekvapilo. Budem však pokračovať v tom, prečo je to zlý nápad. Podľa môjho názoru by mal byť svet v takýchto situáciách solidárny a ukázať, že nesúhlasí s vojnou,“ dodala.

Curenková tvrdí, že ak Rusi tak milujú svoju krajinu, mali by sa obetovať a odmietnuť účasť na olympiáde.

„To by bolo najlepšie rozhodnutie. Dúfam, že v súvislosti s OH v Paríži sa Rusi zachovajú ako skutoční vlastenci a nebudú súhlasiť so súťažením pod neutrálnou vlajkou. Pevne dúfam, že v tomto prípade sa pre nich česť a hrdosť na krajinu stanú niečím viac než len heslom.

Nechcem ich vidieť na olympiáde, takže im držím palce práve v takomto scenári. Dúfam, že všetci ruskí športovci prejavia solidaritu s tými, ktorí na olympiáde určite nebudú a ani sa nepokúsia kvalifikovať,“ zakončila ukrajinská tenistka.