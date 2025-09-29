Necítil tlak, ale výzvu. Sloboda začína kariéru rovnako sľubne ako Alcaraz

BRATISLAVA. Slovenský tenista Leon Sloboda sa z majstrovstiev Európy hráčov do 16 rokov v talianskej Parme vrátil s dvoma zlatými medailami.
Podarilo sa mu triumfovať vo dvojhre aj štvorhre, v ktorej uspeli spolu s Dominikom Mačejom. Od roku 2006 je Sloboda prvým chlapcom, ktorý v tom istom roku získal zlato v singli i debli.
V minulosti tento šampionát naštartoval kariéru viacerým velikánom bieleho športu ako sú Carlos Alcaraz, Andrej Rubľov či Grigor Dimitrov. Zo Slovákov sa turnaj podarilo vyhrať dvom bývalým daviscupovým reprezentantom Martinovi Kližanovi (2005) a Filipovi Horanskému (2009).
Habas: Je to naozaj veľký úspech
„Je to skvelý úspech, ktorý sa Leonovi aj Dominikovi podaril. Skvele reprezentovali seba aj celý slovenský tenis.
Okrem zlatých medailí získalo Slovensko v Parme aj tzv. Pohár národov, ocenenie pre najúspešnejšiu krajinu na šampionáte v súčte dievčenských a chlapčenských výsledkov. Veľké poďakovanie si zaslúžia aj obaja kapitáni Miloslav Mečíř ml. a Miloslav Grolmus.
Je to naozaj veľký úspech a verím, že sa chlapcom bude v nastúpenom trende dariť aj naďalej. V tejto náročnej sezóne ich čaká ešte vrchol - Junior Davis Cup – majstrovstvá sveta družstiev do 16 rokov, ktorý sa uskutoční v Čile,“ vyzdvihol úspech a účinkovanie slovenských tenistov športový riaditeľ Slovenského tenisového zväzu (STZ) Vladimír Habas pre oficiálnu zväzovú stránku.
Sloboda získal v Parme zlato vo dvojhre aj štvorhre. Jeden titul majstra Európy už však vlastní. Ten vybojoval spolu s družstvom chlapcov SR na zimných ME tímov.
„Som veľmi rád, že som vyhral vo dvojhre aj štvorhre. Už pred šampionátom to bolo mojím cieľom. Cítil som sa tam veľmi dobre, partia bola skvelá. Nebol som pod tlakom, už som sa s tým naučil pracovať. Bral som to ako výzvu a išiel som si za splnením cieľa.
Najťažšie bolo asi semifinále, ktoré som vyhral až v tesnom tajbrejku tretieho setu. Celkovo beriem tento úspech ako jeden z najväčších v doterajšej kariére. Pokračujem však ďalej v tvrdej práci, chcem sa stále zlepšovať a sústredím sa hlavne na to," citoval portál stz.sk 16-ročného Slobodu.
Vo štvorhre mal ešte väčšiu motiváciu
Triumf vo štvorhre si vybojovali spolu s Mačejom, s ktorým sú dobre zohratí. Mačej vo dvojhre tesne vypadol v treťom kole, o to viac sa sústredil potom na úspech v debli.
„Štvorhry s Leonom si veľmi užívam. Vždy sme pozitívne naladení a veľmi ma to s ním baví. Keď som v Parme prehral vo dvojhre, nebol som až tak naštvaný, lebo som vedel, že pokračujeme spolu vo štvorhre a mal som ešte väčšiu motiváciu ju vyhrať. Som rád, že sa nám to podarilo. Ďakujem Leonovi, trénerom, mojej babine a všetkým, ktorí ma denne podporujú," poznamenal Mačej.
Kapitánom chlapcov bol v Parme reprezentačný tréner mládeže Miloslav Mečíř ml. Ten s nimi pracuje už druhý rok v pozícii kapitána aj v tímových súťažiach, takže ich dobre pozná: „Chalani sa za posledný rok veľmi zlepšili. Fyzicky dospeli, ale vidím aj veľký psychický posun. Sú to už pre mňa skôr parťáci ako deti, ktoré musím na výjazdoch strážiť.
Čo je však najpodstatnejšie, po tenisovej stránke je tam veľký posun vpred. Na ME vzorne reprezentovali Slovensko a dosiahli výborné výsledky. Šampionát bol náročný fyzicky aj psychicky. Chcel by som ich oboch vyzdvihnúť, ako skvele to zvládli. Snažili sme sa čo najlepšie ich pripraviť a dostať do pohody. Klobúk dole pred nimi, ako všetko ustáli."
Kapitánom dievčenskej výpravy na ME (Nina Košická a Sofia Barháčová) bol Miloslav Grolmus, ktorý je zároveň aj osobným trénerom Mačeja.
„Som rád, že som mohol byť na ME v pozícii kapitána. Mal som na starosti dievčatá, takže zápasov chlapcov som videl málo. V tíme bola úžasná atmosféra, s Milošom Mečířom sa poznáme dlhé roky a sedíme si. Určite aj toto sa potom prenáša do tímu a na chalanov. Som veľmi šťastný, aký úspech sa im podaril.
Leon, je to obrovský úspech, gratulujem ti a verím, že budeš zdravý a poženie ťa to dopredu. Dominik, som z teba nadšený. Vyhrať Európu je niečo špeciálne a už vám to nikto nezoberie. Verím, že vás to bude motivovať do ďalšej práce.
Bol to krásny týždeň a určite budeme mať všetci na čo spomínať," dodal Grolmus, ktorý v roku 1996, rovnako ako teraz jeho zverenec Mačej, získal deblový titul na ME do 16 rokov.