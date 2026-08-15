Vráti sa ešte na tenisové kurty? Nemka vynechá US Open a dáva si pauzu na neurčito

Nemecká tenistka Laura Siegemundová oznámila, že si dá na neurčitý čas prestávku od súťažného tenisu. Tridsaťosemročná hráčka tak nebude štartovať ani na US Open, ktoré sa začne koncom augusta.
"Po Wimbledone som sa rozhodla, že si zatiaľ dám prestávku od turnajového kolotoča," napísala Siegemundová na Instagrame.
"Preto sa nezúčastním na turnajoch počas americkej časti sezóny a ani potom nebudem istý čas hrať. Jednoducho si chcem dopriať voľno, psychicky aj fyzicky si oddýchnuť a potom uvidím, kam ma to zavedie," doplnila.
Aktuálne 88. hráčka svetového rebríčka zatiaľ neprežíva úspešnú sezónu.
Vo dvojhre vypadla na Roland Garros i vo Wimbledone už v prvom kole. Vlani pritom v Londýne postúpila až do štvrťfinále, pripomenula DPA.