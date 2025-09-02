Proti Slovensku to nebude ľahké, znie z Kolumbie. Nastúpi bez singlovej jednotky

BOGOTA. Kapitán kolumbijského daviscupového tímu Alejandro Falla oznámil v utorok nomináciu svojho tímu na stretnutie I. svetovej skupiny proti Slovensku.
V kolumbijskom výbere chýba najlepší singlista juhoamerického tímu Daniel Elahi Galan (131. v rebríčku ATP), ktorý nehral ani v poslednom reprezentačnom stretnutí proti Barbadosu.
V nominácii naopak figurujú Nicolas Mejia (246.), Adria Soriano Barrera (299.), Nicolas Barrientos (71. vo štvorhre), Cristian Rodriguez (164. vo štvorhre) a Miguel Tobon (682.).
Kolumbia sa pri víťazstve nad Barbadosom (3:2) opierala o štvoricu Mejia, Soriano Barrera, Barrientos a Rodriguez.
„Pokúsime sa prekonať výzvu. Stretnutie proti Slovensku nebude ľahké, ale urobíme všetko pre to, aby sme uspeli," povedal Falla po oznámení nominácie pre oficiálnu stránku Kolumbijskej tenisovej federácie.