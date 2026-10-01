Emotívny koniec pred domácim publikom. Bývalý štvrtý hráč sveta dohral posledný zápas

Prehrou 4:6 a 4:6 s Američanom Francesom Tiafoom v úvodnom kole turnaja v Tokiu zakončil kariéru japonský tenista Kei Nišikori.
Jeden z najlepších ázijských hráčov histórie absolvoval v 36 rokoch plánovanú rozlúčku na Japan Open, ktoré v minulosti dvakrát vyhral.
Nišikori získal na okruhu ATP dvanásť titulov. Na US Open 2014 sa ako prvý tenista z Ázie dostal do grandslamového finále a v nasledujúcom roku vystúpil až na životné štvrté miesto vo svetovom rebríčku.
V zbierke má aj olympijský bronz z dvojhry v Riu de Janeiro 2016.
Veľkú časť kariéry strávil Nišikori v ére „Veľkej trojky“ a v súboji s tenisovými velikánmi sa nestratil.
VIDEO: Najlepšie momenty Nišikoriho kariéry
Rogera Federera zdolal trikrát, Rafaela Nadala a Novaka Djokoviča dvakrát, pričom dve z týchto víťazstiev patrili k jeho najdôležitejším: nad Djokovičom v semifinále US Open 2014 a nad Nadalom v dueli o bronz v Riu.
Na začiatku roka 2022 sa Nišikori podrobil operácii bedra a odvtedy sa potýkal so zdravotnými ťažkosťami.
Koniec kariéry ohlásil tento rok na jar a jediný štart v hlavnej súťaži na okruhu ATP si pripísal v júli vo Washingtone.