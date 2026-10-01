    Emotívny koniec pred domácim publikom. Bývalý štvrtý hráč sveta dohral posledný zápas

    Kei Nišikori.
    Kei Nišikori. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|1. okt 2026 o 09:37
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    Za sebou má 12 titulov ATP a históriu ako prvý Aziat vo finále grandslamu.

    Prehrou 4:6 a 4:6 s Američanom Francesom Tiafoom v úvodnom kole turnaja v Tokiu zakončil kariéru japonský tenista Kei Nišikori.

    Jeden z najlepších ázijských hráčov histórie absolvoval v 36 rokoch plánovanú rozlúčku na Japan Open, ktoré v minulosti dvakrát vyhral.

    Nišikori získal na okruhu ATP dvanásť titulov. Na US Open 2014 sa ako prvý tenista z Ázie dostal do grandslamového finále a v nasledujúcom roku vystúpil až na životné štvrté miesto vo svetovom rebríčku.

    V zbierke má aj olympijský bronz z dvojhry v Riu de Janeiro 2016.

    Veľkú časť kariéry strávil Nišikori v ére „Veľkej trojky“ a v súboji s tenisovými velikánmi sa nestratil.

    VIDEO: Najlepšie momenty Nišikoriho kariéry

    Rogera Federera zdolal trikrát, Rafaela Nadala a Novaka Djokoviča dvakrát, pričom dve z týchto víťazstiev patrili k jeho najdôležitejším: nad Djokovičom v semifinále US Open 2014 a nad Nadalom v dueli o bronz v Riu.

    Na začiatku roka 2022 sa Nišikori podrobil operácii bedra a odvtedy sa potýkal so zdravotnými ťažkosťami.

    Koniec kariéry ohlásil tento rok na jar a jediný štart v hlavnej súťaži na okruhu ATP si pripísal v júli vo Washingtone.

    Tenis

    Tenis

    Kei Nišikori.
    Kei Nišikori.
    Emotívny koniec pred domácim publikom. Bývalý štvrtý hráč sveta dohral posledný zápas
    dnes 09:37
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