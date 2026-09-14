Siniaková oslávila jubilejný týždeň na čele rebríčka štvorhry. Blíži sa k rekordu Navrátilovej

Česká tenistka Kateřina Siniaková po triumfe na US Open po boku Taylor Townsendovej oslávila 200. týždeň na čele svetového rebríčka vo štvorhre.
V historickom poradí sa osamostatnila na druhom mieste, pred ňou je už iba Martina Navrátilová, ktorá bola deblovou jednotkou 237 týždňov.
Siniaková potvrdila pozíciu jednej z najlepších deblistiek histórie triumfom na US Open po boku Američanky Townsendovej, s ktorou skompletizovala kariérny Grand Slam.
Predtým sa Siniakovej podarilo vyhrať všetky štyri grandslamové turnaje aj s Barborou Krejčíkovou, celkovo má vo svojej zbierke 12 grandslamových trofejí v ženskej a jednu v miešanej štvorhre.
VIDEO: Zostrih finále štvorhry na US Open
Na čele rebríčka WTA sa Siniaková v historickom poradí odpútala od Američanky Liezel Huberovej a stíha Navrátilovú.
„Katka je najlepšia deblistka na svete. Môže nastúpiť s množstvom spoluhráčok a aj tak vyhráva,“ povedala pre server Tenisový svet Navrátilová po triumfe Siniakovej v New Yorku.
Ak rodáčka z Hradca Králové prekoná jej rekord v počte týždňov na čele rebríčka, mrzieť ju to nebude. „Keď sa to stane, budem jej prvá gratulovať!“ dodala legenda.