    Siniaková oslávila jubilejný týždeň na čele rebríčka štvorhry. Blíži sa k rekordu Navrátilovej

    Na snímke česko-americký deblový pár Kateřina Siniaková (vpravo) a Taylor Townsendová pózujú s trofejou po výhre vo finále ženskej štvorhry.
    Na snímke česko-americký deblový pár Kateřina Siniaková (vpravo) a Taylor Townsendová pózujú s trofejou po výhre vo finále ženskej štvorhry. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|14. sep 2026 o 12:15
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    Potvrdila pozíciu jednej z najlepších deblistiek histórie triumfom na US Open.

    Česká tenistka Kateřina Siniaková po triumfe na US Open po boku Taylor Townsendovej oslávila 200. týždeň na čele svetového rebríčka vo štvorhre.

    V historickom poradí sa osamostatnila na druhom mieste, pred ňou je už iba Martina Navrátilová, ktorá bola deblovou jednotkou 237 týždňov.

    Siniaková potvrdila pozíciu jednej z najlepších deblistiek histórie triumfom na US Open po boku Američanky Townsendovej, s ktorou skompletizovala kariérny Grand Slam.

    Predtým sa Siniakovej podarilo vyhrať všetky štyri grandslamové turnaje aj s Barborou Krejčíkovou, celkovo má vo svojej zbierke 12 grandslamových trofejí v ženskej a jednu v miešanej štvorhre.

    VIDEO: Zostrih finále štvorhry na US Open

    Na čele rebríčka WTA sa Siniaková v historickom poradí odpútala od Američanky Liezel Huberovej a stíha Navrátilovú.

    „Katka je najlepšia deblistka na svete. Môže nastúpiť s množstvom spoluhráčok a aj tak vyhráva,“ povedala pre server Tenisový svet Navrátilová po triumfe Siniakovej v New Yorku.

    Ak rodáčka z Hradca Králové prekoná jej rekord v počte týždňov na čele rebríčka, mrzieť ju to nebude. „Keď sa to stane, budem jej prvá gratulovať!“ dodala legenda.

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